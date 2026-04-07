Državna kompanija “Plantaže” raspisala je više oglasa o prodaji zemljišta procijenjene vrijednosti 12,1 milion eura, koji će se naći na javnoj usmenoj licitaciji zakazanoj za 24. april.

Parcele su ukupne površine od oko 118 hiljada kvadrata, a nalaze se u Donjoj Gorici i Donjim Kokotima kod Podgorice i u selu Jastreb kod Danilovgrada, pišu Vijesti.

U oglasu je navedeno da depozit u vrijednosti od dva odsto početne vrijednosti za svaku parcelu, koje se većinom prodaju pojedinačno, sa popunjenim prijavama treba uplatiti do 21. aprila, a javna nadmetanja će se održavati 23. i 24. aprila u velikoj sali upravne zgrade “Plantaža”.

Prema posljednjem bilansu kompanije, iz septembra prošle godine, dugoročne i kratkoročne obaveze kompanije većinom iz ranijeg perioda iznose 41 miliona eura. Prema crnoj listi Poreske uprave ova kompanija joj je na kraju septembra dugovala 18 miliona eura, uz ukinuto rješenje o reprogramu, prenose Vijesti.

Akumulirani gubitak kompanije na kraju septembra iznosio je 44,9 miliona eura, koji se skoro u cjelosti odnosi na period prije pet godina, a dijelom je nastao i kada su revizori nakon 2021. godine utvrdili postojanje značajnih neuknjiženih obaveza i gubitaka.

U posljednje četiri godine “Plantaže” su popravile poslovanje, a u posljednje dvije godine su ostvarile profit - od jedan milion u 2024. i tri miliona u 2025. Međutim, velike obaveze iz ranijeg perioda, kao i akumulirani gubici, predstavljaju veliki teret za budući razvoj kompanije na prodaju dijela zemljišta koje ne koristi za plaćanje dugova i investicije u obnavljanje vinograda i voćnjaka.

Dio mještana Donje Gorice i Kokota ranije je organizovao proteste tvrdeći da je to zemljište ranije oduzeto njihovim porodicama i da treba da bude vraćeno. Ovo zemljište je sada u katastru uknjiženo “jedan kroz jedan” na “Plantaže”.

