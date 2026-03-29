Izvor: MERS

Sa zadovoljstvom želim da saopštim da je Svjetska banka, nakon dužih ali uspješnih pregovora, u skladu sa svojim nacionalnim i procedurama, odobrila kredit od 40 miliona evra Crnoj Gori za unapređenje sistema upravljanja otpadom i podizanje kvaliteta života naših građana, poručio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić

Kako je saopšteno iz resora kojim rukovodi Ćulafić, riječ je o važnom razvojnom iskoraku kojim započinjemo novu fazu sveobuhvatne modernizacije sektora otpada, u skladu sa standardima Evropske unije.

“Kroz ovaj projekat biće izgrađen Regionalni centar za upravljanje otpadom u Nikšiću, koji će obezbijediti savremeni tretman, reciklažu i kompostiranje otpada za više opština. Time ćemo značajno smanjiti oslanjanje na deponovanje i stvoriti uslove za povećanje stope reciklaže”, navodi se u saopštenju.

Posebno je važno, ističe Ćulafić, što projekat obuhvata i sanaciju oko 11 hektara kontaminiranog zemljišta na bivšoj lokaciji KAP-a u Zeti, čime započinjemo sistemsko rješavanje višedecenijskog ekološkog problema i smanjenje rizika po zdravlje građana i životnu sredinu, što sam i ranije najavljivao.

“Uzimajući u obzir generalno zatečeno stanje opreme u lokalnim komunalnim preduzećima u Crnoj Gori, važno je što se jedna od komponenti projekta odnosi i na nabavku opreme za komunalna preduzeća, kako bi lokalne službe imale kapacitete da odgovore savremenim zahtjevima upravljanja otpadom”, naveo je Ćulafić.

Kako je istakao, misli da ovim pokazujemo odgovornost i jasno opredjeljenje da kreditna sredstva usmjeravamo u dugoročna i održiva rješenja, a ne u privremene mjere koje ne donose suštinske promjene u životnoj sredini.

“Podsjećam da smo izmjenama Državnog plana upravljanja otpadom isključili mogućnost budućeg odlaganja opasnog otpada u zoni KAP-a, čime smo napravili konkretan i odlučan korak ka unapređenju životne sredine u Zeti. Zabrana odlaganja otpada na toj lokaciji, uz remedijaciju postojećeg odlagališta, znači da ovaj, naslijeđeni, problem, koji je plod apsolutnog nemara za životnu sredinu a time i za zdravlje, rješavamo trajno”, riječi su Ćulafića.

Ćulafić je istakao da je zahvalan međunarodnim partnerima na podršci.

“Sa manje unutrašnjih opstrukcija i vještački produkovanih problema, i sa više ovakvih inicijativa i projekata, Poglavlje 27 – zaštita životne sredine i klimatske promjene će dobiti i svoje spoljne pozitivne obrise”, zaključio je Ćulafić.