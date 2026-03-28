Trasa auto-puta Smokovac - Tološi ne ugrožava arheološki lokalitet Duklja, istakli su iz državnog preduzeća "Monteput".

Oni su se oglasili "povodom navoda koji su se pojavili u javnosti" u vezi sa tom trasom auto-puta i njenim navodnim uticajem na taj arheološki lokalitet, prenose Vijesti.

Ističu da je idejni projekat dionice auto-puta Smokovac - Tološi u potpunosti usaglašen sa urbanističko-tehničkim uslovima (UTU) i važećom planskom dokumentacijom.

Tokom izrade projekta, napominju, posebna pažnja posvećena je usklađenosti sa svim relevantnim ograničenjima i uslovima, naročito u pogledu zaštićenih područja, vodoizvorišta, kao i planiranih prostornih cjelina, čime je obezbijeđeno da predložena rješenja budu u skladu sa prostorno-planskim i ekološkim zahtjevima.

"Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, koji je izradio konzorcijum Via Project, CDS Project i Geotin MNE, sadrži grafičke priloge koji, što zbog razmjere podloge ili usljed nepreciznog georeferenciranja u nekim segmentima, ne omogućavaju detaljno sagledavanje tehničkih rješenja. Iz tog razloga, bilo kakvi zaključci o konkretnim tehničkim elementima projekta ne mogu se pouzdano donositi na osnovu tih skica, bez uvida u detaljniju projektnu dokumentaciju", piše u saopštenju.

"Monteput" poručuje da arheološki lokalitet Duklja nije ugrožen saobraćajnicom, niti bilo kakvim priključkom.

Kazali su da se prilikom definisanja trase posebno vodilo računa o očuvanju tog izuzetno značajnog kulturno-istorijskog lokaliteta. Njegova udaljenost od planirane trase auto-puta iznosi oko jedan kilometar, čime je "izbjegnuto bilo kakvo direktno ili indirektno ugrožavanje", napominju iz preduzeća, pišu Vijesti.

"Dokaz ovih tvrdnji dat je u prilogu na preglednoj karti iz Idejnog projekta, na kojoj je prikazana i petlja Velje brdo sa priključkom na postojeći put Podgorica-Spuž, u rejonu Vranjskih Njiva. Kroz Idejni projekat koji je na raspolaganju javnosti, detaljno su razrađeni svi tehnički elementi koji to i potvrđuju", piše u saopštenju.