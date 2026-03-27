Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Vlada je utvrdila Predlog dopune Finansijskog sporazuma za period 2021–2027. sa Evropskom komisijom (EK) o podršci za poljoprivredu i ruralnom razvoju, po kojem će crnogorski poljoprivrednici kroz program podrške IPARD III dobiti 128,31 miolion eura.

Ovaj iznos uključuje ukupna opredijeljena EU sredstva, privatne i nacionalne doprinose. Kako se navodi u dokumentu, od te sume, EU je obezbijedila 63 miliona bespovratnih sredstava, što je 62 odsto veći iznos u odnosu na prethodni IPARD II program.

Na ime IPARD III programa podrške, crnogorskoj poljoprivredi će za tekuću godinu pripasti iznos od 12 miliona, a za narednu su planirana sredstva od 13 miliona eura.

Do sada je na ime tog finansijskog sporazuma Crnoj Gori uplaćeno pet miliona za 2021. godinu, 2022. dobili smo šest miliona, 2023. godine iznos je povećan za dva miliona, 2024. uplaćeno je devet miliona, a prošle godine deset miliona.

"Ukupan privatni doprinos, tj. sredstva koja poljoprivredni proizvođači treba da obezbijede za period 2021–2027, iznosi 46,3 miliona, dok je nacionalni doprinos, odnosno iznos sredstava koja je za ovaj period potrebno obezbijediti iz nacionalnog budžeta, 18,97 miliona eura" navodi se u dopuni finansijskog sporazuma između EK i Crne Gore o podršci poljoprivredi.

Ovim sporazumom stvoraju se preduslovi za veću kontrolu proizvodnje i stavljanje na tržište novih poljoprivrednih proizvoda, a značajno će se smanjiti udio prometa u sivoj ekonomiji.

"Cilj ovog programa je da se crnogorski poljoprivrednici pripreme za ulazak u EU, tako što će se namijenjena sredstva iskoristiti za unapređenje kvaliteta proizvoda, povećanje obima proizvodnje, veću konkurentnost i dostizanje evropskih standarda bezbjednosti hrane u primarnom i prerađivačkom sektoru" piše u dokumentu.

Ovim programom finansiraće se investicije u modernizaciju poljoprivrednih gazdinstava, unapređenje postojećih i izgradnja novih prerađivačkih kapaciteta, unapređenje ruralne infrastrukture, u seoski turizam i zasnivanje i zaštitu šuma.

"Instrument pretpristupne podrške za ruralni razvoj (IPARD) ima za cilj pripremu poljoprivrednog sektora zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, za bolje i uspješnije korišćenje znatno većih fondova koji će biti na raspolaganju crnogorskoj poljoprivredi kada postanemo punopravna članica, kao i da se država kandidat za članstvo pripremi za sprovođenje i upravljanje zajedničkom poljoprivrednom politikom Evropske unije i za pružanje doprinosa održivom razvoju i unapređenju poljoprivrednog sektora i ruralnih područja" navodi se u dokumentu.