Izvor: Uprava za saobraćaj

Uvedena je treća smjena na gradilištu Bulevara Tivat – Jaz. S organizacijom rada u tri smjene stiču se uslovi za intenziviranje dinamike izvođenja radova, kako bi projekat bio završen u planiranom roku, saopštila je Radiju Crne Gore portparolka Uprave za saobraćaj Ivana Vučinić. Neki mještani su počeli da se žale zbog buke, ali Vučinić napominje da će radovi u trećoj smjeni biti prilagođeni i da će se izvoditi samo pripreme za asfaltiranje. Branka Džoganović iz Udruženja izdavalaca privatnog smještaja ističe da je završetak dionice tog važnog puta značajan infrastrukturni korak, ali da je podjednako važno i kako se tim procesom upravlja u javnom prostoru.

U cilju ubrzanja radova na izgradnji bulevara Tivat – Jazi i njihovog završetka prije početka ljetnje turističke sezone, na tom gradilištu uvedena je i treća smjena, kazala je Vučinić.

“Kao što smo više puta saopštavali, glavni radovi na bulevaru Tivat – Jazi moraju biti gotovi do početka ljetnje turističke sezone. Organizacijom rada u tri smjene stiču se uslovi za intenziviranje dinamike izvođenja radova, kako bi projekat bio realizovan u planiranim rokovima i kako bi se spremno dočekao povećan intenzitet saobraćaja tokom ljetnje turističke sezone”, istakla je Vučinić.

Imajući u vidu da se radovi izvode u zoni frekventne saobraćajnice, Vučinić apeluje na učesnike u saobraćaju da budu dodatno oprezni.

“Da poštuju privremenu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i režimu saobraćaja na gradilištu”, rekla je Vučinić.

Radio Crne Gore dobio jeinformaciju da su se mještani žalili na buku u toku noći.

Međutim, Vučinić je kazala da to nije bilo kasno uveče, već oko 18–19 sati.

Radovi će biti prilagođeni na način da se tokom noći izvode takozvani armirački ili zemljani radovi, odnosno pripreme za asfltiranje, kako ti radovi ne bi uznemiravali mještane.

Branka Džoganović iz Udruženja izdavalaca privatnog smještaja ističe da je završetak dionice tog puta važan infrastrukturni korak, ali da je podjednako važno kako se tim procesom upravlja u javnom prostoru.

“Zato u ovom predsezonskom periodu želim da istaknem da je važno da komunikacija bude pravovremena, precizna i odgovorna, kako prema turistima, tako i prema organizatorima putovanja. Narativ koji pratimo u ovakvim temama direktno utiče na odluku gostiju da li će destinaciju doživjeti kao uređenu i pouzdanu ili kao rizičnu i nepredvidivu”, rekla je Džoganović.

Zato, dodaje ona, završetak radova ima veći stručni značaj za turističku sezonu.

“Jer direktno utiče na dostupnost destinacije, protok gostiju i ukupna iskustva boravka. Što se tiče same najave završetka radova do kraja maja, važno je da se komunicira ono što je izvjesno, kako bi se izbjeglo naknadno korigovanje planova”, rekla je ona.

Važno je da postoji dobra koordinacija aktivnosti između svih aktera koji su uključeni u ova dešavanja, zaključuje Džoganović.