Izvor: Uprava za saobraćaj

Počeli su radovi na rekonstrukciji regionalnog puta R-3 Pljevlja – Dajevića Han, na dionici dugoj 3,8 kilometara, čime je započeta realizacija jednog od najznačajnih infrastrukturnih projekata na sjeveru Crne Gore, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Početak radova ozvaničili su direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović i predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš, a događaju je prisustvovala i ministarka javnih radova Majda Adžović.

“I ove godine nastavljamo sa realizacijom projekata u najsjevernijoj crnogorskoj opštini, nakon što smo prošle godine završili put Vrulja-Mijakovići i adaptaciju puta od mosta Dubočica do Trlice. Riječ je o veoma značajnom projektu, čija je ugovorena vrijednost oko 5,6 miliona eura. Rok za završetak radova je 550 kalendarskih dana, a izvođač je kompanija Crnagoraput”, kazao je Vuksanović.

Kako su kazali, projekat zajednički realizuju Uprava za saobraćaj i Opština Pljevlja, na osnovu sporazuma o sufinansiranju.

Prema njihovim riječima, rekonstrukcija obuhvata modernizaciju kolovoza i unapređenje tehničkih karakteristika puta, što će značajno doprinijeti povećanju bezbjednosti i kvaliteta saobraćaja na ovoj dionici.

“Ovo je najveća rekonstrukcija jedne gradske saobraćajnice u Pljevljima u poslednjih 30 godina. Po završetku radova građani će dobiti moderan put i novu komunalnu infrastrukturu, čime će se dodatno unaprijediti kvalitet života stanivnika ovog kraja”, kazao je Vraneš.

Kako su zaključili. u skladu sa sporazumom, Uprava za saobraćaj finansira radove na kolovoznoj konstrukciji, izgradnji atmosferske kanalizacije, saobraćajnoj signalizaciji i putnoj opremi. S druge strane, Opština Pljevlja je zadužena za eksproprijaciju zemljišta, kao i za radove na vodovodu, fekalnoj kanalizaciji, elektro i komunalnim instalacijama.