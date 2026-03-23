Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Godinama unazad, ekskurzije đaka crnogorskih škola funkcionisale su po neformalnom modelu, dnevnice nastavnicima i profesorima često su bile uključene u cijenu aranžmana koje plaćaju roditelji. Nakon negodovanja roditelja, Ministarstvo prosvjete upozorilo je da takva praksa nije u skladu sa zakonom. To znači da trošak sada mora snositi škola iz sopstvenog budžeta, koji je u većini slučajeva ograničen. Međutim, kako ističu sagovornici TV Podgorica, nastavnički posao na ekskurzijama daleko prevazilazi standardno radno vrijeme.

“Vođenje djece na eksurzije predstavlja 24 časovno radno vrijeme sa strahovitom odgovornošću koje ako su ekskurzije velike od 7, 8, 10 dana sa starijom djecom ili izleti sa mlađom djecom koja su još uvijek zavisna od starijih osoba predstavljaju izuzetnu odgovornost i napor”, naglasio je Petar Špadijer iz Prosvjetne zajednice Crne Gore, javlja RTV Podgorica.

A svaka 24 časa provedena na putovanju računaju se kao jedna dnevnica. Prema Uredbi o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, dnevnica za službena putovanja se umanjuje za 40 odsto i 60 odsto ako su obezbijeđeni hrana i smještaj. U praksi, mnogi nastavnici za višednevne ekskurzije dobijaju simbolične iznose.

“Dnevnice od 18 i 7,2 eura jednostavno nisu prihvatljive i Ministarstvo mora da nađe način da vrednuje rad mojih koleginica i kolega na pravi način”, poručio je predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović.

Zbog toga, dio nastavnika već odbija da vodi djecu na ekskurzije.

“U velikom broju škola u Pg i u CG, škole prirode se ove godine otkazuju, nastavnici jednostavno neće da vode djecu na ekskurzije, odnosno škole u prirodi”, naveo je Božović.

“Ne bi bilo iznenađenje ako veliki broj ljudi bude odustao, jednostavno jer je nemoguće biti dugo vremena na putu bez novca”, naglasio je Špadijer.

Najveću cijenu mogli bi platiti učenici ako ostanu bez iskustva koje je generacijama bilo važan dio školovanja.

“Jednostavno ćemo doći u situaciju da veliki broj djece, maturanata i polumaturanata neće ići na te ekskurzije, a o školama prirode da ne pričamo, to će jednostavno biti prošla priča, dakle prošlost”, kazao je Božović.

A to bi, dodaje Božović, bio presedan i poruka javnosti da obrazovni sistem nije kadar da riješi stvari koje nisu komplikovane. Zato ima predlog za resorno Ministarstvo.

“Zašto ne bismo uključili i agencije ako su one već spremne da jedan dio dnevnica od svojih sredstava isplate nastavnicima, ima i tu zakonskih rješenja, ugovorom o djelu, ugovor o dopunskom radu ili nešto tako, u svakom slučaju malo dobre volje, a novca ima“, istakao je Božović, prenosi RTV Podgorica.

A na pitanja, kako će postupiti ako škole nemaju dovoljno novca da isplate dnevnice i šta će biti rješenje ako se budu otkazivale ekskurzije zbog nezadovoljstva nastavnika visinom dnevnica, od Ministarstva prosvjete odgovor nismo dobili.