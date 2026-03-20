Izvor: Youtube/ Uprava za saobraćaj Crne Gore

Više državno tužilaštvo radi izviđaj u predmetu protiv direktora Uprave Radomira Vuksanovića po prijavi direktora “GPC” Ivana Ševaljevića

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa sakuplja i dokumentaciju o navodnim propustima podgoričkog projektanta

Novo klizište u mjestu Sokolovina na putu Đurđevića Tara-Mojkovac, navodni nemar u nadzoru obnove dionice Bar-Kamenički most-Krute i više nedozvoljenih izmjena projektne dokumentacije, samo su dio problema za koje se posljednjih mjeseci međusobno optužuju Uprava za saobraćaj i podgorička kompanija “Geotechnics, projects & consulting” (GPC).

To pokazuje obimna dokumentacija o krivičnim prijavama, tužbama i sporovima oko projekata, u koju su “Vijesti” imale uvid.

Po istoj dokumentaciji izvršni direktor “GPC” Ivan Ševaljević optužuje direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića za nezakonite izmjene tehničke dokumentacije za klizište “Sokolovina”, zloupotrebe tokom radova i ugrožavanje bezbjednosti saobraćaja, dok iz Uprave za saobraćaj uzvraćaju tvrdnjama da je bilo manjkavosti pri projektovanju, da su sve izmjene rađene zakonito i da su propusti u izradi projektne dokumentacije, u kojoj je učestvovala i “GPC” mogli ugroziti ljude i imovinu.

Ševaljević je početkom februara Višem državnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv Vuksanovića, u kojoj između ostalog tvrdi, da je Uprava bez upotrebne dozvole pustila saobraćaj na kritičnoj tački “Sokolovina” i korigovala obim radova, njihov projekat puta Gusare-Bioče bez saglasnosti dala drugoj firmi na usaglašavanje, nedozvoljeno mijenjala revidovani glavni projekat za put Cetinje-Čevo...

On je tražio da se ispita da li u tim slučajevima ima elemenata krivčnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, dok su tužilaštva “Vijestima” kazali da je predmet u fazi izviđaja.

“U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet protiv lica R.V., zbog krivičnog djela zlupotreba službenog položaja, koji predmet se nalazi u fazi izviđaja, tokom kojeg su po nalogu ovog tužilaštva od strane Uprave policije prikupljena obavještenja, koja su dostavljena ovom tužilaštvu čija analiza je u toku, a nakon koje analize će se eventualno preduzeti i druge mjere i radnje za koje se ukaže potreba, a sve u cilju donošenja odluke u predmetu”, kazali su iz Višeg državnog tužilaštva.

Iz Uprave za saobraćaj, ipak, ističu da su se na prijave već izjasnili u tužilaštvu, da sve projekte rade po zakonu i uz učešće nadležnih stručnih službi, pa će eventualne dileme - razjasniti pred nadležnim institucijama.

“Uprava je zbog uočenih problema u realizaciji projekta sanacije kritične tačke “Sokolovina”, pokrenula postupak sagledavanja i eventualnog utvrđivanja odgovornosti u vezi sa izradom i revizijom tehničke dokumentacije. Nakon toga je podnesena prijava od strane kompanije “GPC” koja je učestvovala u izradi predmetne projektne dokumentacije. Navodi da je projekat sanacije kritične tačke “Sokolovina” mijenjan bez saglasnosti projektanta i revidenta nisu tačni. Tokom realizacije projekta, određena tehnička rješenja prilagođena su u skladu sa stručnim mišljenjima projektanta, revidenta, izvođača i nadzora. Izmjene projektne dokumentacije izvršene su u skladu sa važećim procedurama i potpisane su od strane projektanta i revidenta”, kazali su iz Uprave.