Izvor: Vlada Crne Gore

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija tokom prethodne godine izmijenilo je kompletan zakonski okvir u oblasti obrazovanja i nauke i obezbijedilo rekordna ulaganja u infrastrukturu i digitalizaciju, kazala je resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović, ističući da će 2026. godina donijeti konkretne promjene u učionicama.

„Izmijenjen je kompletan zakonski okvir u obrazovanju i nauci, usvojene su ključne strategije i donesen veliki broj podzakonskih akata, čime su mnoga pitanja prvi put dobila jasno i održivo normativno rješenje“, navela je Jakšić Stojanović.

Kao važna dostignuća izdvojila je osnivanje Fonda za izvrsnost u visokom obrazovanju i Fonda za dualno obrazovanje, kao i početak reforme nastavnih programa koja će rezultirati savremenim udžbenicima za sve nivoe obrazovanja.

„U završnoj fazi je izrada Nacionalnog okvira kurikuluma, koji će biti temelj modernizacije obrazovnog sistema i njegovog usklađivanja sa evropskim standardima“, kazala je ministarka.

Prema njenim riječima, ostvaren je značajan napredak u digitalizaciji – škole su opremljene savremenom ICT opremom, unaprijeđen je informacioni sistem MEIS, a razvija se i nacionalna digitalna platforma Digionica.

Veliki fokus, kako je dodala, stavljen je i na infrastrukturu. U prethodnom periodu uloženo je više od 100 miliona eura u izgradnju i rekonstrukciju škola i vrtića širom Crne Gore.

„Gotovo da nema opštine u kojoj nije realizovan ili započet makar jedan značajan infrastrukturni projekat“, istakla je Jakšić Stojanović.

Govoreći o prioritetima u 2026. godini, navela je da će fokus biti na infrastrukturi, digitalizaciji, stručnom usavršavanju nastavnika, podršci ranjivim grupama i finansiranju istraživačkih projekata.

„Ovu godinu vidim kao period u kojem će djeca, nastavnici i roditelji jasno osjetiti promjene u kvalitetu nastave, ambijentu škole i svakodnevnom obrazovnom iskustvu“, poručila je Jakšić Stojanović.

Dodala je da će Ministarstvo nastaviti da radi na unapređenju položaja prosvjetnih radnika i rješavanju problema deficitarnih kadrova, kako bi obrazovni sistem odgovorio potrebama savremenog društva.