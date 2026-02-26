Odlukom su obuhvaćene linije Podgorica–Brisel, Podgorica–Frankfurt, Podgorica–Pariz Šarl de Gol, Podgorica–Amsterdam, Podgorica–Zagreb i Podgorica–Bari, koje će se obavljati između konkretnih aerodroma u tim gradovima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada Crne Gore utvrdila je odluku o proglašenju linija u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju - PSO (Public Service Obligation), kojom se javnim interesom proglašava obavljanje redovnog avio-prevoza na šest međunarodnih linija iz Podgorice u periodu od 1. juna 2026. do 31. maja 2030. godine.

PSO je aranžman kojim država putem javne nabavke nudi subvencije avio-prevoznicima, tako da oni koji koji pobijede na tenderu imaju obavezu obavljanja avio-prevoza na tačno odredenim rutama u određenom vremenskom periodu, za određenu naknadu.

Prema odluci, redovan avio-saobraćaj na proglašenim linijama obavljaće se u različitom obimu, u zavisnosti od destinacije.

Tokom cijele godine predviđeni su letovi na linijama Podgorica–Brisel, Podgorica–Amsterdam, Podgorica–Zagreb i Podgorica–Bari, dok će se linije Podgorica–Frankfurt i Podgorica–Pariz Šarl de Gol održavati tokom zimske sezone.