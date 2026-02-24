Iz Ministarstva pomorstva nisu odgovorili ni na pitanje kada će konačno raspisati konkurs za imenovanje novih lučkih kapetana u Kotoru, odnosno Baru u punom mandatu i zašto to nije već uradilo.

Komisija za žalbe Vlade Crne Gore usvojila je žalbu donedavnog lučkog kapetana u Baru, kapetana duge plovidbe Predraga Ratkovića kojeg je Ministartvo pomorstva prije par mjeseci bez obrazloženja, smijenilo sa čela Lučke kapetanije i rasporedilo ga na nižu administrativnu dužnost u sjedištu tog ministarstva u Podgorici.

“Vijestima” je ova informacija potvrđena u dobre obaviještenim krugovima bliskim rukovodstvu Ministarsttva pomorstva uz napomenu da se to ministarstvo ovih dana osim slučaja Ratković, suočava sa još nekoliko problematičnih administrativno-pravnih sutuacija u vezi sa postavljenjem rukovodilaca i inspektora u Lučkim kapetanijama Kotor i Bar, odnosno kontroverznim uputstvima koje je Lučkim kapetanijama izdalo u vezi sa postupkom prilikom izdavanja pomorskih knjižica (matrikula) i drugih dokumenata našim pomorcima.

Iz Ministarstva pomorstva na čijem je čelu Filip Radulović (PES), ni nakon više od 20 dana nisu odgovorili na set pitanja “Vijesti” u vezi sa ovom problematikom, tako da je ostalo nepoznato zbog čega je taj organ Ratkovića smijenio sa mjesta lučkog kapetana u Baru, posebno imajući u vidu odlične rezulate koje je Lučka kapetanija Bar u prethodnom periodu pod njegovim rukovođenjem postizala, uprkos brojnim kadrovskim i tehničkim ograničenjima u tom organu, a koje Ministartvo pomorstva nije našlo za shodno da na vrijeme otkloni.

Nakon što je smijenilo Ratkovića, Ministarstvo pomorstva je rješenjem ovlastilo PSC inspektora u Lučkoj kapetaniji Bar Novicu Mijovića da potpisuje službena akta kao lučki kapetan, iako on ne ispunjava zakonom niti sistematizacijom predviđene uslove da bude v. d. lučki kapetan. Iz Radulovićevog resora nisu odgovorili na pitanje da li ta činjenica sve službene akte koje je Mijović u međuvremenu potpisao u ime Lučke kapetanije Bar, čini nevalidnim, a posebno kada su u pitanju breveti (svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti) naših pomoraca na koje je Mijović u međuvremenu stavljao svoj potpis.

Nije odgovoreno ni da li Mijović kao v. d. lučki kapetan u Baru ispunjava uslove iz člana 137 Zakona o sigurnosti plovidbe koji propisuje da lučki kapetan pored ostaloga, mora da ima i važeće ovlašećnje (brevet) za zvanje zapovjednika broda od 3.000 bruto-tona ili većeg i najmanje 24 mjeseca plovidbenog staža u svojstvu zapovjednika takvog broda.

Dobro upućeni izvori “Vijesti” tvrde da Mijović, navodno, ne ispunjava ni sistematizacijom propisane uslove za mjesto PSC inspektora na koje ga je Radulović rješenjem postavio 6. novembra prošle godine.

“Za radno mjesto PSC inspektor sistematizacijom, uz ostalo, propisani uslovi stručne kvalifikacije su VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, nautika ili brodomašinstvo. U rješenju o njegovomm imenovanju jasno je navedeno da je Novica Mijović “specijalista za nautički turizam i upravljanje marinama sa završenim VII1 nivoom kvalifikacije obrazovanja. Međutim, u zvaničnoj klasifikaciji oblasti i podoblasti obrazovanja koja je u upotrebi u Crnoj Gori, Mijovićeva kvalifikacija jasno je klasifikovana u društvene, a ne sistematizacijiom MInistarstva pomorstva, tražene tehničko-tehnološke nauke”, naveo je izvor “Vijesti”.

Prema njegovim tvrdnjama, ista je situacija i sa PSC inspektorom u Lučkoj kapetaniji Kotor Željkom Lomparom koji poput Mijovića, takođe ima završen Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu, smjer menadžment u nautičkom turizmu i upravljanju marinama.

Iz Ministarstva pomorstva nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” da li Mijović i Lompar zadovoljavaju uslove za PSC inspektore propisane Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Ministartva pomorstva broj 01-011/25-1745/1 od 29. oktrobra 2025. godine, odnosno da li Fakultet za mediterske poslovne studije u Tivtu, smjer nautički turizam i upravljanje marinama, predstavlja adekvatno “obrazovanje iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, nautika ili brodomašinstvo”, koje je izričito propisano za radna mjesta PSC inspektora tim pravilnikom.

Resor ministra Filipa Radulovića oćutao je i pitanje “Vijesti” ko konkretno nakon prošlogodišnjeg odlaska u penziju kapetana Mirka Fuštića, obavlja dužnost lučkog kapetana u Kotoru. Prema nezvaničnim informacijama, tu funkciju je kao nezvanični vršilac dužnosti, u međuvremenu pokrivao kapetan duge plovidbe Goran Idrizović kome je nedavno drugi put produžen v. d. mandat direktora Direktorata za sigurnost ploviodbe u Ministarstvu pomorstva. Sagovornik “Vjesti” međutim, tvrdi da ni Idrizović iako ima tražene stručna kvalifikacije, navodno fomalno ne ispunjava uslove za postavljenje na mjestu direktora Direktorata za sigurnost plovidbe.

“Treba da ima sa VII1 nivoom kvalifikacija obrazovanja, osam godina radnog iskustva od čega dvije godine rukovođenja ili sa VI stepenom sedam godina radnog iskustva od čega tri godine rukovođenja. Međutim, plovidbeni staž na brodu koga Idrizović ima, ne ubraja se u radno iskustvo. Zbog toga je i bivši direktor Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore Haris Husić morao da podnese ostavku”, objašnjava sagovornik “Vijesti”.

Nezvanično, jedan od razloga zašto Ministarstvo to navodno izbjegava da učini, jeste činjenica da na mjestu lučkog kapetana u Kotru oni nikako ne žele da vide kapetana duge plovidbe Grujicu Dudića, aktuelnog inspektora sigurnosti plovidbe u Boki, a koji ima sve neophodne stručne kvalifikacije i traženo rukovodno iskustvo, te koji neskriveno želi da preuzme dužnost lučkog kapetana u Kotoru.

Ministarstvo pomorstva je 2. februara donijelo “Uredbu o postupanju Lučkih kapetanija u postupku izdavanja pomorskih knjižica, dozvola za ukrcavanje i identiofikacionih isprava” pomorcima.

Ovim aktom kojim potpisuje ministar Filip Radulović, propisana je obaveza Lučkim kapetanijama da prilikom izdavanja ovih dokumenata pomorcima “utvrde ispunjenost uslova propisanih zakonom, sa posebnim osvrtom na postojanje bezbjednosnih smetnji koje bi mogle ugroziti sigurnost plovidbe ili međunarodni ugled zastave Crne Gore”.

Pri tome je Radulović na činovnike Lučkih kapetanija prebacio teret i odgovornost kakva inače, pripada pravnicima - advokatima i sudijama krivičnog prava, odnosno Agenciji za nacionalnu bezbjednost Crne Gore.

“Prilikom utvrđivanja postojanja bezbjedonosnih smetnji, Lučka kapetanija će na osnovu evidencije o krivičnom postupku i podataka iz kaznene evidencije cijeniti prirodu učinjenog djela, težinu zaprijećene kazne, kao i povezanost djela sa spefičnostima obavljanja poslova na brodu, vodeći se načelom proporcionalnosti i zaštite javnog interesa. Za svaki pojedinačni zahtjev koji se odbije zbog bezbjedonosnih smetnji, Lučka kapetanija je dužna donijeti rješenje sa detaljnim obrazloženjem razloga za odbijanje”, piše u članu 3 ove Uredbe, dok u članu 4 stoji da “prilikom ocjene bezbjednosne podobnosti podnosioca zahtjeva, Lučka kapetanija vrši kategorizaciju krivičnih djela prema njihovom uticaju na sigurnost plovidbe, red na brodu i zaštitu ljudskih života i imovine”.

Kao djela koja se “po pravilu smatraju blokirajućim faktorom” za izavanje dokumenata pomorcima, navedeni su organizovani kriminal i terorizam, narkotici, nasilni kriminal, oružje i eksplozivi, falsifikovanje, povrede službene dužnosti i ugrožavanje pomorske sigurnosti.