Realizacija projekta planirana je u narednih šest godina

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Milojka Spajića je na poslednjoj sjednici usvojila dvije informacije koje se tiču kreditnog zaduženja kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), u ukupnom iznosu od 58 miliona eura.

Suma od 18 miliona odnosi se za potrebe finansiranja projekta "Šume Crne Gore zajednički prosperitet", dok se 40 miliona odnosi na projekat "Reforma u oblasti upravljanja otpadom".

Za prvi projekat usvojena je informacija o rezultatima pregovora i zaključivanju ugovora o zajmu sa IBRD-om u iznosu od 18 miliona. Kako je navedeno u informaciji, zvanični pregovori realizovani su 9. februara, kada je usaglašena ključna ugovorna i projektna dokumentacija neophodna za zaključivanje ugovora o zajmu i realizaciju projekta, prenosi "Dan"

"Prema opštim uslovima kreditiranja koje propisuje IBRD, dogovoreno je zaključivanje kreditnog aranžmana na period od 15 godina, uključujući grejs period od dvije godine. Ugovor o zajmu predviđa varijabilnu kamatnu stopu koja se sastoji od šestomjesečnog EURIBOR-a, uvećanog za varijabilnu kamatnu maržu koja se kvartalno redefiniše, odnosno fiksira. Za kreditni aranžman sa rokom otplate od 15 godina i grejs periodom od dvije godine, varijabilna kamatna marža na dan 13. februara 2026. godine iznosi 0,68 odsto. Predviđena je jednokratna naknada za obradu kredita (front-end fee) u iznosu od 0,25 odsto ukupne vrijednosti kredita, kao i naknada na nepovučena sredstva (commitment fee) u visini od 0,25 odsto na iznos neiskorišćenih sredstava u momentu obračuna. U skladu sa opštim uslovima finansiranja, obračun naknade na neiskorišćena sredstva počinje da teče nakon isteka četiri godine od dana potpisivanja ugovora o zajmu "piše u informaciji.

Realizacija projekta planirana je u narednih šest godina, piše "Dan".

Kada je u pitanju projekat za koji treba kredit od 40 miliona, tu je Ministarstvo ekologije dopisom od 16. februara pokrenulo inicijativu za zaključivanje kreditnog aranžmana sa Svjetskom bankom, odnosno IBRD-om. Predloženi projekat ima za cilj jačanje institucionalnih i regulatornih kapaciteta u sektoru upravljanja otpadom, unapređenje infrastrukture za upravljanje otpadom, kao i remedijaciju deponije čvrstog otpada na lokaciji bivšeg Kombinata aluminijuma u Podgorici (KAP).

"Inicijalno je planirano da se projekat realizuje kroz dvije faze. Prva faza, čija je procijenjena vrijednost 40 miliona eura, spremna je za realizaciju i ovom prilikom se sprovode aktivnosti za zaključivanje ugovora o kreditu za realizaciju prve faze projekta u iznosu do 40 miliona eura. Druga faza projekta, koja se odnosi na sanaciju bazena crvenog mulja, čija je procijenjena vrijednost 32 miliona eura, biće realizovana naknadno, nakon što budu ispunjeni svi uslovi za njenu implementaciju " navodi se u informaciji.