Monteput je sredinom januara izabrao kineski konzorcijum “PowerChina – Stecol – PCCD” za izvođača, odnosno da urade glavni projekat i drugu dionicu auto-puta Bar – Boljare od Mateševa do Andrijevice. Njihova ponuda je vrijedna 693.969.668 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kineski konzorcijum “PowerChina – Stecol – PCCD” imaće pet godina da uradi glavni projekat i izgradi drugu dionicu auto-puta od Mateševa do Andrijevice, dok će dobiti i dvije godine da otkloni potencijalne nedostatke u ovom poslu, pišu Vijesti.

Eventualne sporove između Monteputa i kineskog izvođača rješavaće jednočlana komisija, čijeg će člana ako ne bude dogovora dvije strane – imenovati predsjednik FIDIC-a (Međunarodna federacija inženjera konsultanata) ili lice koje on imenuje, dok će u slučaju arbitraže biti nadležna Arbitražna institucija Švajcarske komore u Cirihu.

To između ostalog piše u informaciji o sprovedenom tenderu za projektovanje i izgradnju druge dionice auto-puta Bar – Boljare, sa Predlogom ugovora.

Ova trasa duga je oko 23 kilometra, a finansiraće se iz državne kase, kroz kredit od 200 miliona kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i grant Evropske unije od 150 miliona eura.

Planirano je da ugovor potpišu izvšni direktor Monteputa Milan Ljiljanić, zastupnik “Power Constuction Corporation of China” Yang Bo, Jing Levei isped “Stecol-a”, kao I Sun Qiliang ispred “PowerChina Chengdu”.

“Rok za završetak radova 60 mjeseci od datuma početka radova. Period obavještenja o nedostacima dvije godine. Jednočlana Komisija za rješavanje sporova: Imenovanje vrši (ako nema dogovora Strana) predsjednik FIDIC-a ili lice koje imenuje Predsjednik FIDIC-a. Mjesto arbitraže: Arbitražna institucija Švajcarske komore u Cirihu”, navodi se u Predlogu ugovora.

Ističe se i da maksimalni iznos koji se može isplatiti podizvođačima iznosi 40 odsto od vrijednosti ugovora.

Izvođač će morati da garantuje za dobro izvršenje posla kroz bezuslovnu bankarsku garanciju u iznosu od 10 odsto vrijednosti ugovora, odnosno sa 69 miliona eura. Toliko iznosi i avans za drugu dionicu, koji bi zavisno od više uslova, trebao da se uplati kroz 21 dan nakon što Kinezi dostave bankarsku garanciju, prenose Vijesti.

U dokumentu se navodi da je rok za izradu geotehničkog elaborata sa pozitivnom revizijom osam mjeseci, kao i osam mjeseci za geodetske podloge, dok je rok od godinu i dva mjeseca planiran za izradu glavnog projekta građevinskih radova sa pozitivnom revizijom.

Ističe se da će glavni projekat elektromašinskih radova mora uraditi za godinu i po.

“Maksimalni iznos obeštećenja za kašnjenje za ključne događaje je dva odsto od ugovornog iznosa. Obeštećenje za kašnjenje radova obračunava se u iznosu od 0,03 prihvaćenog ugovornog iznosa, za svaki dan kašnjenja. Maksimalni iznos obeštećenja za kašnjenje za ključne događaje i cjelokupne radove kumulativno ne može preći 7 odsto prihvaćenog ugovornog iznosa”, ističe se u dokumentu.

Kineski izvođač će dokaz o osiguranju morati da dostavi dvije sedmice prije početka radova, dok će polise osiguranja dostavljati 21 dan nakon početka radova.

“Izvođač je dužan da čuva podatke iz ugovora, kao privatne i povjerljive, te ih ne smije objaviti ili otkriti kao ni bilo koju pojedinost iz ugovora, u bilo kojem trgovačkom ili tehničkom dokumentu ili u komunikaciji sa predstavnicima medija ili na drugom mjestu, bez prethodnog pisanog pristanka investitora”, ističe se u dokumentu.

Kompanija “PowerChina” već radi ili je završila milijarde eura vrijedne projekte na Balkanu a među njima i infrastrukturu za projekat “Expo 2027” u Srbiji, dio beogradskog metroa i gradskih obilaznica, kao i most Hercegovina na Neretvi između Mostara i Čapljine, vjetroelektranu “Ivovik” i hidroelektranu u Kalinoviku. Firma “Stecol” je njihova kćerka kompanija, dok o “PCCD-iju” nema podataka na internetu.

Na tenderu za drugu dionicu su učestvovali i tursko-azerbejdžanski konzorcijum “Cengiz-Azvirt” koji je ponudio 735,01 miliona eura, kineska kompanija “China Communications Construction Company” sa 724,63 miliona, dok finansijska ponuda konzorcijuma “Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation i Shandong Luqiao Group” nije razmatrana, jer nisu ispunili uslove za otvaranje finansijskog dijela ponude.