Nije poznat datum početka, ali spekuliše se da će protesti ovoga puta biti radikalniji od trodnevne blokade krajem januara.

Izvor: KURIR/D.Š.

Teretni drumski saobraćaj biće ponovo blokiran, rečeno je nezvanično našem radiju u Udruženju prevoznika. Termin još nije poznat, a spekuliše se da će protesti biti radikalniji nego prošli. Ekonomista Vasilije Kostić ocjenjuje da će moguće blokade napraviti velike probleme uvozno-zavisnoj crnogorskoj ekonomiji, piše RTCG.

Evropska unija nije prihvatila predloge prevoznika sa Zapadnog Balkana za rješavanje problema boravka u Šengen zoni. Stroga pravila ugrožavaju rad i opstanak profesionalnih vozača kamiona. Zbog toga će crnogorski prevoznici, kako je nezvanično saopšteno za Radio Crne Gore, ponovo krenuti u proteste i blokade.

Nije poznat datum početka, ali spekuliše se da će protesti ovoga puta biti radikalniji od trodnevne blokade krajem januara.

Ekonomista Vasilije Kostić za radio Crne Gore kaže da su razlozi za proteste prevoznika opravdani, ali da blokade teretnog drumskog saobraćaja nijesu adekvatan način da se izrazi nezadovoljstvo.

“Takve blokade, bez obzira na to da li su protesti i njihovi uzroci opravdani, izazivaju štetu po ekonomiju Crne Gore, ali i sprječavaju građane da ostvaruju svoja ustavna i druga prava. Teško je pronaći balans između toga”, kazao je Kostić.

Kostić ističe da su mjere Evropske unije rigorozne, ali da blokade za Crnu Goru, koja je izrazito uvozno-zavisna ekonomija, donose velike probleme.

“Jedna takva blokada nanijela bi ozbiljnu štetu, pogotovo ukoliko bi duže trajala. Očigledno je da je crnogorskoj vlasti sužen manevarski prostor, jer teško može uticati na pravila koja je već propisala Evropska unija”, rekao je Kostić.

Podsjećamo, početkom aprila na snagu stupaju nova pravila prema kojima će prevoznici iz zemalja koje nijesu članice Evropske unije u periodu od 180 dana moći da borave 90 dana u Šengen zoni.

Zbog prirode posla, profesionalni vozači ovaj limit dostignu veoma brzo, nakon čega im prijeti deportacija ili zabrana ulaska u Evropsku uniju.

Zbog toga su proteste već najavili prevoznici iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a za očekivati je da im se pridruže i kolege iz ostalih zemalja Zapadnog Balkana, javlja RTCG.