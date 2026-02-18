Ugovor će najvjerovatnije biti potpisan posljednjeg radnog dana ovog mjeseca, odnosno u petak, 27. februara. Potpisivanjem ugovora stvoriće se uslovi da izvođač krene sa projektovanjem i pripremnim radovima na ovoj trasi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ugovor za projektovanje i izvođenje radova na auto-putu Bar–Boljare, odnosno za drugu dionicu od Mateševa do Andrijevice, biće potpisan naredne sedmice.

Na sjutrašnjoj sjednici Vlada bi trebalo da donese zaključak kojim ovlašćuje izvršnog direktora Monteputa Milana Ljiljanića da potpiše ugovor vrijedan 693,97 miliona sa kineskim konzorcijumom "PowerChina – Stecol – PCCD", prenio je Bankar. Ova informacija potvrđena je i "Danu".

Ugovor će najvjerovatnije biti potpisan posljednjeg radnog dana ovog mjeseca, odnosno u petak, 27. februara. Potpisivanjem ugovora stvoriće se uslovi da izvođač krene sa projektovanjem i pripremnim radovima na ovoj trasi.

Druga dionica auto-puta Bar–Boljare duga je oko 23 kilometra, a finansiraće se dijelom iz budžeta, kao i kroz kredit od 200 miliona eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i grant Evropske unije od 150 miliona eura. Početak radova očekuje se već ove godine, a rok za završetak je pet godina.

Na tenderu za drugu dionicu učestvovali su i tursko-azerbejdžanski konzorcijum "Čengiz–Azvirt", koji je ponudio 735,01 milion eura, kineska kompanija "China Communications Construction Company" sa 724,63 miliona eura, dok finansijska ponuda konzorcijuma "Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation i Shandong Luqiao Group" nije razmatrana jer nijesu ispunili uslove za otvaranje finansijskog dijela ponude.

Kineski izvođač gradio je i prvu dionicu auto-puta od Smokovca do Mateševa, a posao koji je tada pripao kompaniji "China Road and Bridge Corporation" (CRBC) trajao je više od sedam godina. Sa završetkom radova su kasnili preko tri godine.