Pregovori Vlade i investitora kada je u pitanju otvaranje grad-hotela “Sveti Stefan”, kako se čini, trenutno su u fazi mirovanja. Po svemu sudeći, s obzirom na to da će uskoro proljeće, ni ove godine Sveti Stefan neće biti otvoren, ni kao hotel ni kao grad.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To su “Vijestima” saopštili u Incijativi za vraćanje grad hotela “Sveti Stefan” u potpuno vlasništvo države, koja okuplja mještane Paštrovića i Budve.



Kako su istakli, “žao im je što Novak Đoković, makar do sada, nije uspio da približi stavove Vlade i investitora”.

“Čini se da je jedna od kočnica postizanja dogovora bila izgradnja kondo hotela sa stanovima za prodaju u Miločeru. Ukoliko je to zaista istina, to znači da otvaranje Svetog Stefana zavisi od zgrade sa stanovima za prodaju koja se gradi u Miločerskom parku, na oko kilometar udaljenosti od Svetog Stefana. Grad sa preko 500 godina starom istorijom i tradicijom, koji je bio administrativni i kulturni centar Paštrovića, turistički biser one Jugoslavije, a posljednjih decenija nacionalni simbol Crne Gore, ne smije da zavisi od toga da li će se u Miločeru graditi stanovi za prodaju ili neće. Država ovdje mora biti jasna. Investitoru se možda ne isplati da otvara Sveti Stefan dok ne bude jasan status kondo hotela sa stanovima za prodaju - da li će se on graditi ili neće. Smatramo da ako je Sveti Stefan mogao uspješno da radi kao grad-hotel u zlatno doba za vrijeme Jugoslavije, nezavisno od nekih drugih turističko-stambenih objekata u blizini, zašto ne bi mogao i danas”, poručuju iz Inicjative.

Oni su pozvali Vladu i investitora da se dogovore oko otvaranja Svetog Stefana a da se pitanje kondo hotela sa stanovima za prodaju u Miločeru odloži za kasnije i da se, kako su ocijenili “rješava postepeno, u hodu, po mogućnosti u skladu sa evropskim standardima, jer ovi biseri su dio evropske kulturne baštine, naš ponos pred Evropom”, prenose Vijesti.

“Takođe veoma je važno u ovom momentu okončati postupak zaštite Miločera koji je pokrenut još 2021. godine za kratkotrajnog mandata Mladena Zagarčanina na čelu Uprave za zaštitu kulturnih dobara (kome smo vrlo zahvalni) i još nije okončan. Svaka zemlja svijeta bi bila ponosna da ima bisere kao što su Sveti Stefan i Miločer i ne bi žalila sredstava i napora za njihovo očuvanje. Vjerovatno bi ovakvi biseri u nekoj drugoj zemlji već bili stavljeni pod zaštitu UNESCO svjetske baštine tako da nikome ne bi moglo pasti na pamet da gradi stambene zgrade sa stanovima za prodaju na takvom području”, naglašavaju mještani okupljeni oko Incijative.

Pozivaju Upravu za zaštitu kulturnih dobara da, uprkos svemu, dovede proces zaštite Miločerskog parka do kraja, odnosno do donošenja rješenja o uspostavljanju statusa kulturnog dobra.

“Evropski parlament je prošle godine u izvještaju zatražio zaštitu Miločera i Svetog Stefana pa shodno tome treba i reagovati. Svako odugovlačenje postupka zaštite Miločera budi sumnju da nekome smeta zaštita Miločera. Drugim riječima to bi značilo da nekome smeta da Crna Gora zakonski zaštiti još jedan svoj nacionalni kulturni i prirodni biser. Zašto bi to nekome smetalo? Nadamo se da to nije slučaj i trudimo se da vjerujemo da to nije moguće u 21. vijeku, u zemlji koja je na pragu ulaska u Evropsku uniju. Shodno tome, proces zaštite Miločerskog parka ne treba odlagati niti kočiti”, ističu u dopisu dostavljenom “Vijestima”.

Kako naglašavaju, “Sveti Stefan treba da radi kao grad i kao hotel, zimi i ljeti”.

“Eventualno uslovljavanje otvaranja Svetog Stefana gradnjom kondo hotela sa stanovima u Miločeru je nedopustivo i ponižavajuće kako za Paštroviće tako i za Opštinu Budvu i cijelu Crnu Goru. Nadamo se da će Vlada Crne Gore, uprkos svoj složenosti situacije, riješiti status Svetog Stefana u skladu sa zakonom i javnim interesom Crne Gore, na način onako kako dolikuje Svetom Stefanu biseru naše i evropske baštine. Sveti Stefan je kao neka vrsta “miraza” kojeg Crna Gora daje Evropi ulaskom u EU i tako on postaje zvanično i dio evropske baštine. Međutim, Sveti Stefan se na taj način ne otuđuje od Crne Gore nego, naprotiv, vraća joj se u topli zagrljaj, u posjed, u vlasništvo, na korist svih mještana, građana Crne Gore i turista, na dostojanstvo ove države, daleko od sitnih ličnih interesa koji ga otuđuju i drže daleko od nas”, zaključuju u Incijativi za vraćanje grad hotela “Sveti Stefan” u potpuno vlasništvo države.

“Vijesti” su ranije objavile da bi nekada zaštitni znak crnogorskog turizma, grad-hotel “Sveti Stefan” mogao konačno da 1. maja ove godine otvori vrata za goste, pozivajući se na dogovor Vlade i ostalih domaćih aktera sa jedne i zakupca, kompanije “Adriatic Properties” i njenih partnera, s druge strane.

Posljednjih mjeseci prošle godine, više sastanaka između predstavnika Vlade, HTP “Miločer”, “Sveti Stefan hotela”, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Opštine Budva, kao i sastanak premijera Milojka Spajića sa vlasnicima “Adriatic Propertiesa” i “Amana” koji upravlja hotelom rezultirali su koncipiranjem sporazuma, koga su navodno svi akteri potpisali, ali od tada je uslijedilo zatišje.

Sporazum je navodno predviđao formiranje posebnog savjetodavnog tijela koje bi pratilo sprovođenje obaveza inkluzije lokalnog stanovništva i turističke promocije Svetog Stefana, što podrazumijeva očuvanje kulturnog identiteta, unapređenje ekonomskog položaja i aktivno uključivanje lokalnog stanovništva u poslovanje turističkog kompleksa. To tijelo trebalo je da predvodi Novak Đoković.