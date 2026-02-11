Kompanija “Sveti Stefan hoteli” očekuje da će uspjeti da pred domaćim sudovima naplati za sada obračunatih 3,1 milion eura duga na ime kirije, koliko duguje zakupac grad hotela “Sveti Stefan” i Vile Miločer, firma “Adriatic properties”.

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Takav optimizam u ovoj firmi, u kojoj je većinski vlasnik država Crna Gora, kako je “Vijestima” rečeno, imaju nakon što je Ustavni sud usvojio njihovu žalbu, pišu Vijesti.

Ustavni sud je juče zvanično saopštio da je usvojio ustavnu žalbu kompanije “Sveti Stefan Hoteli” i ukinuo rješenje Vrhovnog suda kojim je potvrđena nenadležnost domaćih sudova u sporu sa kompanijom “Adriatic Properties” u vezi sa izvršavanjem obaveza iz Ugovora o zakupu za hotele Kraljičina plaža i Miločer - Sveti Stefan.

Zaključeno je da je Vrhovni sud proizvoljno zaključio da u tom sporu nisu nadležni domaći sudovi već međunarodna arbitraža.

“Odlukom Ustavnog suda utvrđeno je da su sudovi propustili da ispitaju suštinsko pitanje, da li se radi o sporu u kojem je predviđena isključiva nadležnost crnogorskog pravosuđa, imajući u vidu da se predmet spora odnosi na zakup nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Crne Gore”, saopštio je Ustavni sud.

Prethodno su se Privredni, Apelacioni i Vrhovni sud oglasili nenadležnim u sporu neizvršavanja obaveza iz Ugovora o zakupu, tvrdeći da je riječ o sporu sa elementom inostranosti, odnosno jer jednu ugovornu stranu čini više pravnih lica sa sjedištem u inostranstvu, navodeći da je Ugovorom o zakupu iz 2007. godine definisano da će se svaki spor koji ne bude riješen međusobnim dogovorom, rješavati pred Londonskim sudom za međunarodnu arbitražu.

Kako su “Vijestima” pojasnili u “Sveti Stefan hoteli”, na Vrhovnom sudu je sada odluka da li će predmet vratiti sa novim instrukcijama Privrednom sudu na odlučivanje, pred kojim su oni i započeli spor.

“ Sveti Stefan hoteli su pred Privrednim sudom predali tužbu za naplatu zakupa za jedan kvartal, da bi u slučaju pozitivnog odgovora, predali utuženje za naplatu I ostalih rata. Smatramo da u slučaju izmirivanja zakupnine, kao jedne od ugovorenih obaveza, nije nadležan međunarodni tribunal, već da domaći sudovi mogu odlučivati. Takav stav, je potvrdio sada i Ustavni sud, zato očekujemo da će naš zahtjev biti usvojen i naplaćene obaveze na ime kirije”, kazali su u ovoj kompaniji ponavljajući da su domaći sudovi ti koji treba da odlučuju o zakupnini, prenose Vijesti.

Kompanija se više puta obraćala Vladi Crne Gore tražeći pomoć, jer zbog neplaćene zakupnine, paralisan im je rad. Prema podacima od sredine prošle godine na ime zakupnine kompanija “ Adritic properties” ima duguje 3,1 milion eura. Oni nisu radili nove presjeke, jer je firma u blokadi, a od maja radnici ne primaju zarade, dok im na leđima stoji i teret na ime neplaćenog poreza na nepokretnost, zbog čega je Opština Budva stavila hipoteke na luksuzni hotelski kompleks “Sveti Stefan – Miločer”.

Lani, 24. jula su bile završne riječi pred međunarodnim tribunalom u Londonu, u postupku koji sa jedne strane vodi Vlada Crne Gore i firme u većinskom vlasništvu države “Sveti Stefan hoteli”, HTP “Miločer” i HG “ Budvanska rivijera”, i sa druge strane zakupac “ Adritic properties” koji traži odštetu od stotinu miliona eura.

Zbog postupka već peto ljeto zatvoren je grad hotel i Vila Miločer.

Vlada sa firmama u kojima je većinski vlasnik, sa jedne i zakupac “Adritic properties” sa svojim partnerima, kako su ranije mediji objavili, praktično su bili postigli dogovor i sporazum je trebalo da bude zaključen, kako bi već 1. maja grad hotel “Sveti Stefan” bio otvoren. Jedna od stavki, pored toga da se odreknu tužbi pred međunarodnim sudom, je i da se riješi problem isplate zaostalih rata na ime zakupa. Iako se očekivalo da će sporazum biti finiširan prije Nove godine, to se nije desilo, javljaju Vijesti.