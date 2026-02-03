Parlamentarne partije će u ovoj godini iz budžeta dobiti skoro 14 miliona eura za redovan i rad ženskih organizacija.

Izvor: Unsplash

U odluci Ministarstva finansija o visini tih sredstava za 2026. godinu, objavljenoj na sajtu Vlade, piše da će za rad stranaka mjesečno biti izdvajano 1.087.400 eura, a za rad ženskih organizacija 67.506 eura.

Najviše novca pripašće Pokretu Evropa sad (PES) - 272.988 eura, a potom koaliciji koja je na posljednjim državnim izborima 2023. godine nastupila oko Demokratske partije socijalista (DPS) - 224.484 eura, pišu Vijesti.

Od novca koji mjesečno dobija PES, njihovim koalicionim partnerima s parlamentarnih izbora - Ujedinjenoj Crnoj Gori i Savezu građana CIVIS, pripašće mjesečno po 8.222 eura.

Od iznosa koji pripada koaliciji oko DPS-a, Socijaldemokrate će mjesečno dobijati 32.069 eura, a Demokratska unija Albanaca 10.689 eura.

Koaliciji “Za budućnost Crne Gore” mjesečno će se isplaćivati 161.329 eura. Od tog iznosa, Novoj srpskoj demokratiji (NSD) pripašće 11.689 eura, a Demokratskoj narodnoj partiji 49.639 eura, prenose Vijesti.

Demokratska Crna Gora i Građanski pokret (GP) URA, koji su na državnim izborima nastupili u savezu, mjesečno će dobijati 138.449 eura. Od toga će Demokratama mjesečno pripasti 89.992 eura, a GP URA 48.457 eura.

Bošnjačkoj stranci (BS) mjesečno će biti uplaćivana 95.432 eura, Hrvatskoj građanskoj inicijativi (HGI) 42.959 eura, a Socijalističkoj narodnoj partiji (SNP) 59.127 eura.

Koalicija oko Albanske alijanse mjesečno će dobijati 42.959 eura. Od toga će Demokratskoj partiji i Novoj demokratskoj snazi Forca pripasti po 13.317 eura, Demokratskom savezu u Crnoj Gori 9.880 eura, a Pokretu za Tuzi 6.443 eura.

Albanskom forumu mjesečno će za redovan rad biti uplaćivano 49.671 euro. Od toga će Albanska alternativa mjesečno dobijati 34.769 eura, Demokratski savez Albanaca 9.934 eura, a Nacionalna albanska unija 4.967 eura.

Prema izmjenama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koje su usvojene krajem jula 2025, propisano je da budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini iznose 0,8 odsto planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi. Do tada je taj procenat iznosio 0,5 odsto, pišu Vijesti.

Ministarstvo finansija donijelo je i odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini, i za tu namjenu se mjesečno izdvaja 67.506 eura. To na godišnjem nivou iznosi 810.072 eura.

Po 6.421 eur pripašće BS-u, HGI-ju i SNP-u.

PES-u će pripasti 6.876 eura, DPS-u 6.072 eura, Albanskoj alternativi 5.250 eura, NSD-u 5.192 eura, a Demokratskoj Crnoj Gori 4.875 eura.

GP URA dobijaće mjesečno po 2.625 eura, DNP 2.307 eura, a Demokratskom savezu Albanaca 1.500 eura.

Demokratska partija i Nova demokratska snaga Forca dobijaće po 2.325 eura mjesečno, Demokratski savez u Crnoj Gori 1.725 eura, Pokret za Tuzi 1.125 eura, a Nacionalna albanska unija 750 eura.

SD-u će se za rad ženskih organizacija isplaćivati 1.071 euro mjesečno, a Ujedinjenoj Crnoj Gori i Savezu građana CIVIS po 312 eura.

Novac za ženske organizacije isplaćuje se od 2020, nakon što je usvojena inicijativa Ženske političke mreže (ŽPM), prenose Vijesti.