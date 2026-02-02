On je pozvao je Vladu i Skupštinu da se pitanje plata i nagrađivanja u pravosuđu riješi sistemski, uz jasne i mjerljive kriterijumime učinka, odgovornosti i rezultata.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Prvo pravda, pa povećanje plata, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, reagujući na planirano povećanje plata u pravosuđu za 30 odsto.

On je pozvao je Vladu i Skupštinu da se pitanje plata i nagrađivanja u pravosuđu riješi sistemski, uz jasne i mjerljive kriterijumime učinka, odgovornosti i rezultata.

“U trenutku kada vide da djelovi sudstva i tužilaštva ne isporučuju pravdu, nije pošteno da se privremenim rješenjima povećava plata svima kao da sistem funkcioniše bez greške”, napisao je Milatović na mreži "X".

Prema njegovim riječima, ne mogu se nagrađivati pojedinci odgovorni za kašnjenje pravde, u kojem brojni predmeti poput Telekoma zastarijevaju, a pravda često izostaje.

“Zato pozivam Vladu i Skupštinu da se pitanje plata i nagrađivanja u pravosuđu riješi sistemski, uz jasne i mjerljive kriterijumime učinka, odgovornosti i rezultata. Povjerenje i poštovanje se zaslužuju djelima, a kada ta djela budu vidljiva, podrška za bolji položaj onih koji nose teret pravde biće jača nego ikada. Prvo pravda, pa povećanje plata”, zaključio je Milatović.