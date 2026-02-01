Ministarstvo finansija još nije delegiralo svog člana, što blokira rad grupe

Radna grupa za ribarstvo, nakon pet mjeseci od ugovaranja, mogla bi se formirati za mjesec, kada Ministarstvo finansija delegira člana, najavila je generalna direktorica Direktorata za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Katarina Burzanović.

Nezadovoljni predstavnici Nacionalnog udruženja ribara najavljuju radikalizaciju i, kako nam je kazao Marko Kise, traže prijem kod premijera i ministra finansija u roku od 15 dana.

„U Vladu smo predali dopis predsjedniku Vlade da nas primi u roku od 15 dana, da vidimo zašto on ne može riješiti probleme i zašto Vlada ne može da formira radnu grupu u roku od 10 dana, nego je prošlo pet mjeseci. Takođe, obratili smo se ministru finansija Novici Vukoviću da vidimo u čemu je problem, zašto Ministarstvo finansija nije delegiralo svog predstavnika“, kaže Kise.

Radnu grupu za ribarstvo trebalo je da čine predstavnici više resora – Ministarstva finansija, poljoprivrede, pomorstva, uređenja prostora i Morskog dobra – ali ona još nije kompletirana, iako je prvobitno trebalo da se sastavi za deset dana.

„Još uvijek nemamo zvaničnog predstavnika Ministarstva finansija, tako da sama radna grupa nije mogla biti formirana i očekujemo da će se to desiti u narednih mjesec dana i da ćemo otpočeti sa radom, budući da postoje problemi na koje se ribari žale već godinama unazad“, istakla je Burzanović.

Taj rok, kako tvrdi Kise, nije prihvatljiv ribarima:

„Mi čekati mjesec dana nećemo. Mi ćemo poslije petnaest dana najvjerovatnije radikalizovati svoje zahtjeve.“

Ribari su nedavno upoznali delegaciju Evropske unije u Podgorici sa svojim zahtjevima, koji uključuju subvencije za gorivo, nabavku opreme, oslobađanje od akciza i PDV-a na uvoz ribarske flote, garantni fond iz budžeta, te ribarske luke za vezove i remont brodova.

„Budući da imaju mogućnost da dobijaju bezakcizno gorivo i da budu oslobođeni od plaćanja akcize, to je nešto što već imaju godinama unazad, ali traže posebnu cijenu goriva i time se bavi Ministarstvo finansija. Takođe, traže oslobađanje od PDV-a na nabavku ribomaterijala i polovnih plovila. Nabavka novih plovila im ne odgovara jer nemaju dovoljno finansijskih sredstava, niti postoji kreditno-garantni fond koji bi im omogućio kolateral“, objašnjava Burzanović.

Uticaj kruzera na ribarsku djelatnost postoji, dodaje predstavnica Ministarstva poljoprivrede, te bi ribare trebalo obeštetiti, a što je, kao i vezove, u nadležnosti Ministarstva pomorstva.