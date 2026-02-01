Ministarstvo finansija: Snižena stopa od 15 odsto donosi stabilnost i fiskalnu održivost

Vlada, odnosno Ministarstvo finansija, smatra da PDV na usluge smještaja u turizmu ne treba smanjivati na 11 odsto u ovoj godini. Smanjenje PDV-a sa 15 na 11 odsto amandmanom na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost predložili su poslanici Socijaldemokrata Boris Mugoša, Branislav Nenezić i Nikola Zirojević.

Amandman je predložen s ciljem konkurentnijeg oporezivanja usluga smještaja u ugostiteljskim objektima definisanim Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu. Poslanici su u obrazloženju naveli da je ranije povećanje stope PDV-a sa sedam na 15 odsto, prema ocjenama privrede, povećalo cijene i smanjilo konkurentnost crnogorske turističke privrede.

Ministar finansija Novica Vuković je u mišljenju koje je usvojila Vlada, a kojim se amandman odbija, naveo da je prema Direktivi Savjeta 2006/112/EZ dozvoljeno uvođenje najviše dvije snižene stope PDV-a. Uvođenjem treće stope od 11 odsto došlo bi do odstupanja od principa usklađenosti sa pravnom tekovinom Evropske unije, a takvo privremeno rješenje, iako predloženo na godinu dana, ne bi bilo prihvatljivo Evropskoj komisiji.

Vuković je istakao i da smanjenje stope nije u skladu sa Fiskalnom strategijom 2024–2027, kojom su jasno definisane poreske stope i fiskalni efekti. Dosadašnja praksa pokazuje da smanjenje poreskih stopa nije imalo direktan uticaj na smanjenje cijena, već je prvenstveno povećavalo profit privrednika, dok krajnji korisnici usluga nijesu ostvarili očekivanu korist.

– Svaka mjera smanjenja poreza mora biti praćena kontramjerom koja obezbjeđuje nadoknadu sredstava u budžetu. Ujednačavanje stopa u turizmu, prema Fiskalnoj strategiji, predviđeno je kao kompenzacija za smanjene prihode države zbog rasterećenja zarada. Reforma PDV-a u turizmu projektovana je da generiše oko 60 miliona eura godišnje, čime se obezbjeđuje fiskalna održivost – naveo je ministar.

U 2025. godini po osnovu hotelijerstva i ugostiteljstva naplaćeno je preko 200 miliona eura, što je za 50 miliona više nego 2024. godine. Inflacija u turizmu je u periodu 2022–2023. godine bila dvocifrena (14–20 odsto) kada je važila snižena stopa od sedam odsto, dok je u 2024. i 2025. godini stabilizovana na oko osam odsto, uprkos povećanju stope na 15 odsto.

Vuković je pojasnio da je uvođenje jedinstvene stope PDV-a od 15 odsto od 1. januara 2025. godine omogućilo ravnopravnost svih ugostiteljskih objekata, dok je ranije snižena stopa od sedam odsto važila samo za određene objekte, što je dovodilo do diskriminacije i neravnopravnosti. Reforma je rezultirala smanjenjem prometa oporezovanog po stopi od 21 odsto za preko 150 miliona eura, bez uticaja na pad cijena.

Iako je Vlada odbila amandman, ukoliko 41 poslanik u Skupštini glasa za smanjenje PDV-a na smještaj, Vlada će morati da primijeni propis.