Saobraćajni rast potvrđuje značaj ove dionice za Crnu Goru

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tunel Sozina od početka godine opslužio je 225,21 hiljadu vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa, prenosi MINA business.

Tokom prošle godine kroz tunel je prošlo ukupno 4,14 miliona vozila. U 2024. godini zabilježeno je 3,76 miliona prolazaka, dok je u 2023. godini kroz Sozinu saobraćalo oko 3,5 miliona vozila.

Tunel Sozina otvoren je u julu 2005. godine, a njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona eura. Od tog iznosa, 50 miliona obezbijedila je Crna Gora, dok je 24 miliona finansirano kreditom Evropske investicione banke.

Sozina je dugačka 4,19 kilometara i predstavlja ključnu saobraćajnu vezu između primorskog i centralnog dijela Crne Gore.