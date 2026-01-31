Kompanija iz Herceg Novog upućena na Upravni sud u postupku osporavanja odluke o dodjeli prvenstvene koncesije iz 2018. godine

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Privredni sud Crne Gore proglasio se „stvarno nenadležnim“ u sporu koji je kompanija „Boka pilot&Tug Boat Services“ iz Herceg Novog pokrenula protiv Vlade Crne Gore i preduzeća Luka Kotor, tražeći utvrđivanje ništavosti odluke izvršne vlasti iz decembra 2018. godine o dodjeli prvenstvene koncesije za korišćenje luke i lučkog akvatorijuma u Kotoru.

Tom odlukom, donijetom za vrijeme mandata tadašnjeg premijera Duška Markovića, Vlada je Luci Kotor, koja je većinski u vlasništvu Opštine Kotor, dodijelila prvenstvenu koncesiju na period od 12 godina za korišćenje luke i obavljanje ukupno 26 djelatnosti iz pomorskog, lučkog i marinskog sektora, uključujući i pomorsku pilotažu. Upravo tom djelatnošću se već godinama bavi i kompanija „Boka pilot“.

U rješenju Privrednog suda od 11. decembra, u koje su „Vijesti“ imale uvid, navedeno je da se sud „oglašava stvarno nenadležnim za suđenje po tužbi u dijelu tužbenog zahtjeva kojim je traženo utvrđivanje ništavosti odluke Vlade o dodjeli prvenstva koncesije Luci Kotor“. Sudija Vladimir Bulatović pozvao se na odredbe Zakona o sudovima, prema kojima je Upravni sud nadležan za odlučivanje o zakonitosti upravnih akata, uključujući i odluke Vlade o dodjeli koncesija. „Boka pilot“ je, kako se navodi, upućen da zakonitost odluke iz 2018. može ispitivati isključivo pred Upravnim sudom.

Kompanija „Boka pilot“ u tužbi je tvrdila da je Vlada „prekršila opšte principe zabrane narušavanja konkurencije i korišćenja monopolskog položaja“, te da je „zloupotrijebila institut privremene koncesije u korist Luke Kotor“. Smatraju da je odluka donijeta suprotno tada važećim odredbama Zakona o koncesijama i Zakona o lukama.

Zastupnici „Boka pilota“ naveli su da se prvenstvena koncesija 2018. godine nije mogla dodijeliti Luci Kotor zbog „pravnog diskontinuiteta“, podsjećajući da je ta opštinska firma 2011. godine odbila da postupi po nalozima Ministarstva saobraćaja i pomorstva i zaključi ugovor sa Lučkom upravom Crne Gore. I nakon isteka ugovora o korišćenju morskog dobra sredinom 2015. godine, Luka Kotor je, kako tvrde, nastavila da koristi lučki akvatorijum „bez regulisanih odnosa sa lučkim operaterom“, zbog čega, po njihovom mišljenju, država nije mogla da se pozove na „pravni kontinuitet“.

Predstavnici države i Luke Kotor osporili su ove navode, ističući da „nema dokaza“ o nezakonitosti i da „nije bilo prekida pravnog kontinuiteta“. Takođe su naveli da „Boka pilot“ nema pravni interes za tužbu, jer „predmetni ugovor nema za predmet uslugu lučke pilotaže“, kao i da je tužba podnijeta „više od pet godina nakon donošenja odluke“, što, kako tvrde, dodatno dovodi u pitanje postojanje pravnog interesa.

Podsjećaju i da je u dijelu zahtjeva za utvrđivanje ništavosti aneksa ugovora „u toku postupak za dodjelu koncesije lučke pilotaže“, u kojem tužilac može da ostvari zaštitu svojih prava.

„Boka pilot“ je, u međuvremenu, dva puta uspio u sporovima protiv države u vezi sa dodjelom koncesije za pomorsku pilotažu u Boki, nakon što je njihova ponuda na tenderu iz 2018. proglašena „nepodobnom“. Koncesija je tada dodijeljena Luci Kotor i kompaniji „Sea Pioneer Montenegro“, ali je „Sea Pioneeru“ to pravo oduzeto u februaru 2023. godine, kada je 43. Vlada odlučila da ekskluzivnu koncesiju za pilotažu dodijeli isključivo Luci Kotor.

Istom odlukom Vlada je zadužila Upravu pomorske sigurnosti da „u najkraćem roku pripremi predlog koncesionog akta i sprovede novi postupak“, ali taj zaključak do danas nije realizovan.

U praksi, kako navode iz „Boka pilota“, to znači da su i oni i kompanija „Sea Pioneer Montenegro“ onemogućeni da obavljaju djelatnost za koju posjeduju licence, opremu i kadrove, dok je monopol nad visokoprofitabilnom djelatnošću pilotaže, kroz koju godišnje prođe oko 500 velikih putničkih brodova, već tri godine u rukama Luke Kotor.