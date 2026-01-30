Iz Poreske uprave saopšteno je da se novi informacioni sistem IRMS postepeno stabilizuje, te da su uočeni tehnički problemi u okviru očekivanog obima za ovako složen projekat.

Izvor: MONDO

Poreska uprava saopštila je da je novi informacioni sistem IRMS trenutno u fazi stabilizacije, te da se eventualni tehnički problemi otklanjaju sukcesivno, što je, kako navode, uobičajeno za projekte ove veličine i složenosti.

Pojasnili su da je IRMS prvi put integrisao više ranije odvojenih sistema i procedura u jednu platformu, čiji je cilj dugoročno unapređenje efikasnosti rada i kvaliteta usluga prema poreskim obveznicima i građanima. U tom kontekstu, prethodni informacioni sistemi neće biti vraćani u upotrebu, prenosi CdM.

Iz Poreske uprave navode da faza stabilizacije podrazumijeva stalno unapređenje rada sistema u realnim uslovima, prilagođavanje poslovnih procesa, kao i postepeno osposobljavanje zaposlenih za rad u novom, objedinjenom digitalnom okruženju, što prate sve velike sistemske promjene.

Ističu da su uočeni problemi u okviru očekivanog obima i da sistem postepeno dostiže punu stabilnost i funkcionalnost.

I pored primjedbi koje dolaze od dijela korisnika, IRMS se već aktivno koristi, a statistički podaci ukazuju na rast interesovanja poreskih obveznika. U prve tri sedmice od početka primjene sistema, putem portala je podnijeto oko 5,5 hiljada zahtjeva, blizu 20 hiljada PDV prijava i približno 15 hiljada IOPPD obrazaca, uz kontinuirani rast broja izdatih uvjerenja.

Iz ove institucije poručuju da procesu pristupaju odgovorno i u partnerskom odnosu sa obveznicima, uz stalno praćenje funkcionisanja sistema, dinamike podnošenja prijava i konkretnih tehničkih izazova na koje korisnici ukazuju.

Naglašavaju da je cilj omogućiti svim poreskim obveznicima uredno izvršavanje zakonskih obaveza bez negativnih posljedica, uz uvažavanje tehničkih okolnosti koje nijesu pod njihovom kontrolom, te da niko neće biti doveden u nepovoljan položaj zbog problema sa sistemom.

Zbog toga je dodatno produžen rok za podnošenje PDV i IOPPD prijava, pa će se kao blagovremene smatrati sve prijave podnijete najkasnije do 15. februara.

Poreska uprava pozvala je korisnike da eventualne tehničke poteškoće prijavljuju putem kontakt forme na IRMS portalu, kako bi problemi bili evidentirani i otklonjeni u najkraćem roku. Takođe su zahvalili poreskim obveznicima, kao i poslovnoj i stručnoj javnosti, na strpljenju i saradnji, poručujući da će tokom cijelog procesa ostati na raspolaganju sa ciljem uspostavljanja stabilnog, pouzdanog i funkcionalnog poreskog sistema.