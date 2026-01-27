"Kroz pažljivo osmišljene mjere koje su obuhvaćene ovim dokumentima, Opština Bar nastavlja da jača socijalnu sigurnost, podržava porodice, djecu, mlade, ali i starije sugrađane, smanjuje nejednakosti i gradi lokalnu zajednicu jednakih šansi"

Izvor: Youtube/ feral bar/Screenshot

Usvajanjem Lokalnog akcionog plana socijalne i dječje zaštite i unapređenja socijalne inkluzije za period 2026-2030. godina i Odluke o finansiranju troškova boravka i ishrane djece u vrtićima u Baru na juče održanoj sjednici Skupštine opštine Bar, kojima se predviđa izdvajanje od preko 2 miliona eura iz lokalnog budžeta za oblast socijalne politike u 2026. godini jasan je pokazatelj da nastavljamo sa realizacijom izbornog programa i dokazujemo našu odgovornu politiku koja je posvećena svakom čovjeku u Baru i njihovim realnim potrebama, kazao je Naser Kraja, odbornik DPS-a u Skupštini opštine Bar.

“Kroz pažljivo osmišljene mjere koje su obuhvaćene ovim dokumentima, Opština Bar nastavlja da jača socijalnu sigurnost, podržava porodice, djecu, mlade, ali i starije sugrađane, smanjuje nejednakosti i gradi lokalnu zajednicu jednakih šansi. Ovako koncipiran plan socijalne i dječje zaštite rezultat je dugoročne vizije i ozbiljnog rada organa Opštine Bar i drugih relevantnih institucija, osluškivanja pulsa grada i kontinuirane komunikacije sa građanima, kao i činjenica da ne žmurimo pred problemima sa kojima se susrijeću različite osjetljive kategorije stanovništva, zbog čega Bar danas bilježi konkretne i mjerljive rezultate, uključujući stabilan prirodni priraštaj i unaprijeđenu dostupnost socijalnih servisa”, naveo je Kraja, piše CdM.

Kako je dodao, kroz planirane mjere i aktivnosti koje se zasnivaju na principima solidarnosti i jednakosti, obezbjeđuju podršku djeci i porodicama (besplatan vrtić, subvencije za produženi boravak, školski obrok i pribor, članarinu u sportskim klubovima, neformalno obrazovanje); podsticaj natalitetu i roditeljstvu (naknade za novorođenčad, podrška medicinski potpomognutoj oplodnji, besplatni neinvazivni prenatalni testovi, obuke za odgovorno roditeljstvo); nastavak prakse besplatnog prevoza za učenike, penzionere, osobe sa invaliditetom; brigu o djeci sa poremećajima ponašanja iz spektra autizma kroz dostupnu pomoć za njihovo liječenje; podršku mladim bračnim parovima i porodicama kroz subvencije za socijalno stanovanje; brigu o starijim sugrađanima kroz subvencije za kupovinu lijekova za penzionere; socijalne usluge i servise koji su u funkciji smanjenja siromaštva i ekonomsko osnaživanje žena u stanju socijalne potrebe, pripadnica vulnerabilnih i marginalizovanih društvenih grupa, podsticanje socijalnog preduzetništva i dr.

“Bar je dokaz da je moguće kreirati i voditi politiku koja je odgovorna prema javnim finansijama, ali istovremeno socijalno osjetljiva i usmjerena ka budućnosti. Nećemo i ne želimo da ličimo na one koji su kao nosioci državne vlasti ili kako se oni vole nazvati osobodioci zadnjih pola decenije učinili da se država skoro 3 milijarde eura zadužuje za tekuću potrošnu zbog neodržive fiskalne politike i populizma, već ćemo nastaviti putem razvoja kao i do sada, a najbolji primjer tome je održiva i ravnomjerna tekuća potrošnja i planirani razvoj definisan na desetine miliona eura vrijednim kapitalnim budžetom”, zaključio je Naser Kraja, odbornik DPS-a u Skupštini opštine Bar, javlja CdM.