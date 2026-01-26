Vlada Crne Gore odlučila je da uplati 4.605.189,48 eura za kupovinu novih akcija Instituta "Dr Simo Milošević", u okviru plana dokapitalizacije i restrukturiranja ove zdravstvene ustanove, kojim je predviđeno izmirenje obaveza od ukupno 21,4 miliona eura.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore odlučila je da uplati 4.605.189,48 eura na račun posebne namjene Instituta „Dr Simo Milošević“, kako bi iskoristila pravo kupovine novih akcija u okviru procesa dokapitalizacije ove zdravstvene ustanove. Ova odluka sadržana je u informaciji o dokapitalizaciji Instituta, koju je Vlada usvojila na telefonskoj sjednici održanoj 23. januara.

Podsjeća se da je Vlada još na sjednici od 15. maja prošle godine usvojila Plan restrukturiranja Instituta „Dr Simo Milošević“, kojim je predviđeno da se izmirenje dospjelih obaveza u ukupnom iznosu od 21.436.957 eura obezbijedi upravo kroz postupak dokapitalizacije.

Proces povećanja osnovnog kapitala Instituta realizuje se u dva kruga, na osnovu odluke Skupštine akcionara od 21. oktobra 2025. godine o emisiji običnih (redovnih) akcija. Pravo učešća u dokapitalizaciji imaju svi akcionari, proporcionalno procentu akcija koje posjeduju.

Akcionar sa značajnim vlasničkim udjelom, HTP „Vile Oliva“, iskazao je spremnost da u ovom procesu učestvuje sa iznosom do sedam miliona eura. Istovremeno, Vlada Crne Gore preuzela je obavezu da obezbijedi preostala sredstva do punog iznosa od 21,44 miliona eura, ukoliko ostali akcionari ne iskoriste svoje pravo učešća.

Prospekt za javno emitovanje treće emisije običnih akcija serije „A“ objavljen je posljednjeg dana decembra 2025. godine, zajedno sa obavještenjem o korišćenju prava preče kupovine za postojeće akcionare. U prvom krugu ponuđeno je ukupno 152.066 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 154,94 eura, u ukupnoj vrijednosti od 23,56 miliona eura.

Nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, preostale akcije biće ponuđene javnosti putem odabranog investicionog društva na Montenegroberzi. Emisija će se smatrati uspješnom ukoliko se upiše najmanje 90,98 odsto ponuđenih akcija. Nove akcije biće emitovane u nematerijalizovanom obliku i upisane u Centralnom klirinško-depozitarnom društvu.

U Vladinom dokumentu se navodi da će Vlada Crne Gore iskoristiti pravo preče kupovine akcija treće emisije, u skladu sa svojim vlasničkim udjelom u Institutu, te u tom cilju izvršiti uplatu od 4,6 miliona eura. Sredstva za realizaciju Plana restrukturiranja i dokapitalizaciju Instituta planirana su i Zakonom o budžetu Crne Gore za 2026. godinu, u okviru budžeta Ministarstva finansija.