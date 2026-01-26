Rekao je da ekonomske veze dvije zemlje nisu puko trgovanje novcem, već da predstavljaju izraz povjerenja, strateškog promišljanja i posvećenosti zajedničkom prosperitetu.

Izvor: Youtube/MediaBiro/Screenshot

Crna Gora i Turska su, u vremenu globalnih ekonomskih izazova, gdje svaka država traži stabilnost, investicije i dugoročnu konkurentnost, pokazale da partnerstvo može biti više od kapitala – ono može biti vizija, snaga i konkretan rezultat, kazao je Predsjednik Turske privredne komore u Crnoj Gori Burhan Genč, pišu Vijesti.

Rekao je da ekonomske veze dvije zemlje nisu puko trgovanje novcem, već da predstavljaju izraz povjerenja, strateškog promišljanja i posvećenosti zajedničkom prosperitetu.

"U periodu od 2020. do januara–avgust 2025. godine, priliv stranih direktnih investicija (SDI) iz Turske u Crnu Goru iznosio je oko 417 miliona eura, što čini oko osam odsto ukupnog SDI u Crnoj Gori. Posebno je impresivan rast u posljednje dvije godine: u 2024. godini, turske investicije dostigle su 100,9 miliona eura, dok je od januara do oktobra 2025. godine ostvareno čak 110,8 miliona eura. Ove brojke jasno pokazuju da je Turska najveći strani investitor u Crnoj Gori, čime potvrđujemo kontinuitet i pouzdanost našeg partnerstva", saopštio je Genč, javljaju Vijesti.

Kazao je da u Crnoj Gori danas posluje više od 12.900 turskih kompanija, što, kako navodi, predstavlja četvrtinu svih stranih firmi u zemlji, i "konkretan je dokaz povjerenja turskih investitora u poslovnu klimu, pravnu sigurnost i potencijal rasta crnogorske ekonomije".

"Struktura ulaganja je raznovrsna: od interkompanijskog duga u iznosu od 51,8 miliona eura, preko ulaganja u nekretnine od 35,6 miliona eura, do direktnih vlasničkih ulaganja u domaća preduzeća i banke. Svaka od ovih investicija doprinosi jačanju ekonomije, razvoju infrastrukture i otvaranju novih radnih mjesta", poručuje Genč.

Bilateralna trgovina se, dodaje, razvija paralelno sa investicijama, a "naš zajednički cilj" je da njen obim poraste sa oko 200 miliona eura na 500 miliona eura godišnje. Ovakvi planovi, poručuje, potvrđuju "ambiciju i sposobnost naših ekonomija da zajedno grade stabilan i prosperitetan okvir saradnje".

"Institucionalni okvir saradnje je snažan i dinamičan. TurkCham Montenegro je potpisao Memorandum o saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, što omogućava kontinuiranu razmjenu informacija, zajedničke poslovne misije i podršku investitorima. Ova partnerstva se šire i van formalnih okvira, kroz projekte u poljoprivredi, turizmu, IT sektoru, energiji i industriji, gdje turski investitori aktivno doprinose održivom razvoju i zapošljavanju", dodaje Genč, prenose Vijesti.

Ističe i da je saradnje dvije zemlje "više od ekonomije".

"Ona je strateško partnerstvo koje jača otpornost Crne Gore, diversifikuje izvore kapitala i otvara prostor za inovacije i investicije u budućnosti. Rezultati koje smo ostvarili su impresivni, ali oni su samo početak – osnova za novu eru crnogorsko-turskih odnosa, u kojoj zajedno stvaramo održivi razvoj, prosperitet i dugoročnu stabilnost za generacije koje dolaze", piše u saopštenju.