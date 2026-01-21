Na tender za izradu glavnog projekta za nastavak izgradnje tunela “Semolj” na trasi puta Mioska-Šavnik stigle su dvije ponude koje se trenutno vrednuju i odluka o oizboru najbolje ponude biće donijeta u najkraćem roku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ovo je zvanično rečeno “Vijestima” u Ministarstvu javnih radova koje nije saopštilo imena ponuđača.

Tender vrijedan 490 hiljada eura uz dodatnih 102 hiljade za porez na dodatu vrijednost raspisan je početkom decembra prošle godine, a ponude su mogle da se dostavljaju do sredine januara.

“Otvaranje ponuda je izvršeno 14. januara 2026. godine, a zaprimljene su dvije ponude. Trenutno je u toku postupak pregleda, ocjene i vrednovanja pristiglih ponuda. Ministarstvo javnih radova će imati u vidu značaj ovog projekta, uložiti maksimum kako bi Odluka o izboru ispravne i najpovoljnije ponude bila donijeta u što kraćem mogućem roku”, navel su u Ministarstvu javnih radova.

Tunel je dio regionalnog puta R 21 Mioska-Šavnik i od 1750 metara dužine probijeno je svega 460 metara prije 50 godina nakon čega su radovi stali, pišu Vijesti.

Inicijativu za rješenje ovog pitanja je pokenula Opština Šavnik, kojom rukovodi gradonačelnik Jugoslav Jakić.Ova opština je uradila i projektni zadatak.

Gradonačelnici opština Šavnik, Žabljak, Mojkovac i Kolašin - Jugoslav Jakić, Radoš Žugić, Vesko Delić i Petko Bakić uputili su u martu 2024. godine pismo premijeru Milojku Spajiću i zatražili sastanak u vezi sa završetkom radova na tunelu “Semolj”.

Predstavnici ove četiri opštine su odlučili da ponovo otvore ovo pitanje jer bi proboj tunela olakšao život lokalnom stanovništvu, omogućio bližu vezu sa auto-putem Bar-Boljare, nesmetani transport robe i putnika tokom cijele godine i bolju valorizaciju ekonomskih potencijala ovoga kraja.

“Regionalni put R 21 Mioska-Šavnik je izgrađen 1975. godine od strane JNA i zamišljen je kao veza dva putna pravca sa sjevera Crne Gore prema primorju, bez tunela ‘Semolj’ dužina puta je 52 kilometra, a kada bi put bio funkcionalan u cjelosti, bio bi najbliža veza opština sjeverozapadnog i sjeveroistočnog regiona. Za ostvarenje tog cilja je potrebno nastaviti radove na izgradnji tunela koji je započet prije 50 godina. Od planiranih 1750 metara dužine probijeno je 460 metara ukupno sa obije strane i tu se stalo. Naravno, to bi podrazumijevalo i popravke starih radova koje je zub vremena načeo, kao i one koji tek predstoje, odnosno izradu neophodne projektne dokumentacije”, naveli su u pismu premijeru, prenose Vijesti.

Konstatovano je da je veoma važna uloga ovog puta i to što je on veza sa auto-putem.

“Iako je saobraćajna komunikacija znatno poboljšana izgradnjom puta Risan-Žabljak, za opštine Šavnik i Žabljak je put R 21 neophodno u potpunosti osposobiti izgradnjom tunela ‘Semolj’, kao preduslov za povećanje efikasnosti putnog pravca Mioska-Žabljak preko Boana, što ima za cilj da unaprijedi vezu opština Šavnik i Žabljak, sa opštinama Kolašin i Mojkovac i dalje Podgoricom i naj taj način doprinese dinamičnijem razvoju ovih opština i dodatno unaprijedi prostorne kapacitete opština”, navodi se u pismu, javljaju Vijesti.