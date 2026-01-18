On je dodao da su povećanja penzija u prethodnim godinama bila iznad inflacije.

Izvor: MONDO

Penzioneri u ovoj godini mogu očekivati povećanje mjesečnih primanja, najavio je vršilac dužnosti direktora Fonda PIO Vladimir Drobnjak, prenosi RTV Podgorica.

On je dodao da će tačan procenat povećanja biti poznat krajem januara, nakon što Monstat objavi zvanične podatke o stopi inflacije i rastu zarada.

„Oni sa minimalnim penzijama i svi ostali penzioneri će imati tri redovna godišnja usklađivanja. Dakle, prvo januarsko, a penzioneri mogu očekivati to usklađivanje 20. februara“, kazao je Drobnjak.

S obzirom na to da nije bilo značajnog rasta zarada niti inflacije u poslednjem kratkoročnom periodu, Drobnjak je istakao da ne treba očekivati veliko povećanje.

„Na osnovu iskustva to možemo pretpostaviti, ali bih izbjegao projekcije. Čekamo trenutak i tačno ćemo objaviti koliko će biti“, naveo je.

Drobnjak je potvrdio da su isplate penzija sigurne u ovoj i narednim godinama, te da smanjenje doprinosa Fondu kroz program „Evropa sad 2“ nije uticalo na njegovo poslovanje, što se, kako je rekao, tokom prethodne godine i potvrdilo.

„Projektovali smo budžet za 2026. krajem prethodne godine i on je projektovan na 5,2 odsto u odnosu na prošlogodišnji budžet, u iznosu od 843 miliona eura, gdje su predviđene sve redovne penzije i tri redovna godišnja usklađivanja“, istakao je.

On je dodao da su povećanja penzija u prethodnim godinama bila iznad inflacije.

„U 2022. realni rast penzija bio je dva odsto, kada se oduzme inflacija, u 2023. 7,6 odsto, u 2024. 3,15, a u 2025. nešto iznad osam procenata“, rekao je Drobnjak.

Prema njegovim riječima, u posljednjih nekoliko godina povećan je životni standard građana i penzionera Crne Gore.

„Ko god je realan i prati brojke saglasan je s tim. Da li je inflacija neprijatna – jeste, svima“, poručio je.

On je ocijenio da se rast deficita Fonda PIO neće više dešavati, te da ne predviđa krizu u poslovanju.

„Da bi penzioni Fond bio potpuno nezavisan, bez prelivanja novca iz državnog budžeta, u Crnoj Gori bi trebalo da bude duplo više zaposlenih“, zaključio je Drobnjak.