Cilj je jasan: moderni, sigurni i funkcionalni putevi kao osnova ekonomskog razvoja, turizma i boljeg kvaliteta života građana.
Uprava za saobraćaj Crne Gore tokom 2025. godine realizovala je jedan od najintenzivnijih investicionih ciklusa u putnoj infrastrukturi. Izgrađeno je i rekonstruisano oko 90 kilometara magistralnih i regionalnih puteva širom države, čime je značajno unaprijeđena bezbjednost, protočnost i kvalitet saobraćaja na ključnim pravcima.
Među završnim projektima ističu se:
- rekonstrukcija magistralnih puteva Nikšić – Kuside,
- Rožaje – Špiljani (dionica Rožaje – Most Zeleni),
- Slijepač Most – Ribarevnine – Berane,
izgradnja magistralnog puta Cetinje – Čevo, kojim je formirana funkcionalna obilaznica oko Cetinja i rasterećen gradski saobraćaj,
završetak puta Vrulja – Mijakovići.
Na sjeveru Crne Gore realizovani su značajni radovi na adaptaciji i rekonstrukciji puteva:
- Andrijevica – Mateševo preko Trešnjevika,
- Slijepač Most – Pavino Polje – Trlica.
U toku godine sanirana su i klizišta na kritičnim lokacijama Dobrakovo, Polica i Provalija, čime je uklonjen višegodišnji rizik po bezbjednost saobraćaja.
Takođe, unaprijeđena je bezbjednost u tunelima ugradnjom nove rasvjete, uključujući tunel Mogren, dok je kroz investiciono presvlačenje obnovljen kolovoz na većem broju saobraćajnica širom Crne Gore. Posebna pažnja posvećena je i saobraćajnoj signalizaciji na 20 ključnih raskrsnica, kroz obnovu vertikalne i horizontalne signalizacije, postavljanje novih informativnih tabli i unapređenje sistema pasivne bezbjednosti.
Novi projekti koji su započeti u 2025.
U 2025. godini započeti su radovi na nizu novih i strateških projekata, među kojima se izdvajaju:
- izgradnja Bulevara Vojislavljevića u Podgorici,
- rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari,
- sanacija mosta Kruče na magistralnom putu Bar – Ulcinj,
- rekonstrukcija puta Bioča – Petnjica i dionice Bijele Poljane – Riđani u Prijestonici Cetinje.
Nastavljeni su i ranije započeti projekti, uključujući:
- izgradnju Bulevara Tivat – Jaz,
- puteve Zaborje – Jasenovo Polje i
- Kamenicki most – Krute.
Realizacijom ovih projekata, Uprava za saobraćaj potvrđuje opredijeljenost ka dugoročnom razvoju saobraćajne infrastrukture, unapređenju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i jačanju regionalne povezanosti.