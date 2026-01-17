Cilj je jasan: moderni, sigurni i funkcionalni putevi kao osnova ekonomskog razvoja, turizma i boljeg kvaliteta života građana.

Uprava za saobraćaj Crne Gore tokom 2025. godine realizovala je jedan od najintenzivnijih investicionih ciklusa u putnoj infrastrukturi. Izgrađeno je i rekonstruisano oko 90 kilometara magistralnih i regionalnih puteva širom države, čime je značajno unaprijeđena bezbjednost, protočnost i kvalitet saobraćaja na ključnim pravcima.

Među završnim projektima ističu se:

rekonstrukcija magistralnih puteva Nikšić – Kuside,

Rožaje – Špiljani (dionica Rožaje – Most Zeleni),

Slijepač Most – Ribarevnine – Berane,

izgradnja magistralnog puta Cetinje – Čevo, kojim je formirana funkcionalna obilaznica oko Cetinja i rasterećen gradski saobraćaj,

završetak puta Vrulja – Mijakovići.

Na sjeveru Crne Gore realizovani su značajni radovi na adaptaciji i rekonstrukciji puteva:

Andrijevica – Mateševo preko Trešnjevika,

Slijepač Most – Pavino Polje – Trlica.

U toku godine sanirana su i klizišta na kritičnim lokacijama Dobrakovo, Polica i Provalija, čime je uklonjen višegodišnji rizik po bezbjednost saobraćaja.

Takođe, unaprijeđena je bezbjednost u tunelima ugradnjom nove rasvjete, uključujući tunel Mogren, dok je kroz investiciono presvlačenje obnovljen kolovoz na većem broju saobraćajnica širom Crne Gore. Posebna pažnja posvećena je i saobraćajnoj signalizaciji na 20 ključnih raskrsnica, kroz obnovu vertikalne i horizontalne signalizacije, postavljanje novih informativnih tabli i unapređenje sistema pasivne bezbjednosti.

Novi projekti koji su započeti u 2025.

U 2025. godini započeti su radovi na nizu novih i strateških projekata, među kojima se izdvajaju:

izgradnja Bulevara Vojislavljevića u Podgorici,

rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari,

sanacija mosta Kruče na magistralnom putu Bar – Ulcinj,

rekonstrukcija puta Bioča – Petnjica i dionice Bijele Poljane – Riđani u Prijestonici Cetinje.

Nastavljeni su i ranije započeti projekti, uključujući:

izgradnju Bulevara Tivat – Jaz,

puteve Zaborje – Jasenovo Polje i

Kamenicki most – Krute.

Realizacijom ovih projekata, Uprava za saobraćaj potvrđuje opredijeljenost ka dugoročnom razvoju saobraćajne infrastrukture, unapređenju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i jačanju regionalne povezanosti.