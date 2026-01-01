Kompanija je u srijedu u 18 sati zabilježila i najviše do sada ostvareno opterećenje distributivnog sistema, koje je iznosilo 629,2 megavata (MW).

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Najveća dnevna potrošnja električne energije u distributivnom sistemu Crne Gore zabilježena je u srijedu i iznosila je 12,38 gigavat-sati (GWh), saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

„Prethodni maksimum, iz avgusta prošle godine, iznosio je 12,31 GWh, što znači da je zabilježen rast od 0,57 odsto“, naveli su iz CEDIS-a na svojoj Instagram stranici.

Kompanija je u srijedu u 18 sati zabilježila i najviše do sada ostvareno opterećenje distributivnog sistema, koje je iznosilo 629,2 megavata (MW).

„Tim rezultatom je premašen prethodni rekord od 613,9 MW, zabilježen sredinom avgusta prošle godine, što predstavlja povećanje od 2,73 odsto“, rekli su iz CEDIS-a.

Iz kompanije su dodali da ostvareni rezultati potvrđuju stabilnost, pouzdanost i spremnost distributivnog sistema CEDIS-a da odgovori na sve veće zahtjeve potrošnje.

„Rezultati potvrđuju i posvećenost kompanije kontinuiranom unapređenju infrastrukture i kvalitetnom snabdijevanju električnom energijom“, poručili su iz CEDIS-a, prenosi MINA BIZNIS.