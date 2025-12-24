Na jučerašnjem zasijedanju Skupštine opštine Bar, glasovima 23 odbornika, usvojen je Budžet Opštine Bar za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 65.850.000 eura, što predstavlja povećanje od 3,83 odsto u odnosu na Budžet za 2025. godinu, saopšteno je iz Opštine Bar.

Izvor: mondo.me

“Time Opština Bar nastavlja trend finansijskog rasta i stabilnosti što svjedoči u prilog kvalitetnom radu lokalne uprave ali i održivom i dugoročnom planiranju razvoja grada sa vizijom i fiskalnom odgovornošću prema zajedničkom novcu svih građana, saopšteno je iz ove opštine”, naveli su.

Kako su kazali, usvojeni Budžet potvrđuje jasno i dosljedno opredjeljenje lokalne uprave da zadrži snažan kapitalni i razvojni kurs, uz istovremeno snažan fokus na unapređenje kvaliteta života građana. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 41.950.000,00 eura, odnosno 64 odsto ukupnog budžeta, čime se nastavljaju intenzivna ulaganja u projekte od strateškog značaja za dugoročni razvoj Bara.

“U okviru kapitalnih ulaganja za 2026. godinu planirana su sredstva za izgradnju i rekonstrukciju gradskih saobraćajnica, izgradnju nacionalnog akvatik centra sa pratećim sadržajima, završetak rekonstrukcije Dvorca kralja Nikole, rekonstrukciju objekta Knjaževe bašte i uređenje dvorskog parka, izgradnju gradske kuće u Starom Baru, realizaciju projekta panoramske žičare Bar–Rumija–Skadarsko jezero, izgradnju javne garaže na Topolici, adaptaciju sportskih poligona, izgradnju parkova u urbanim zonama, kao i revitalizaciju obalnih područja”, navodi se u saopštenju.

Ne manja pažnja u Budžetu, dodali su, usmjerena je na podršku lokalnoj privredi, jačanju ekonomskog ambijenta i stvaranju održivog ekonomskog razvoja, pa je stoga za subvencije lokalnim biznisima opredijeljeno 790.000 eura, uključujući podršku preduzetništvu, ženskom preduzetništvu, poljoprivrednim proizvođačima kroz agrobudžet i razvoju zanatstva.

“Posebno značajna sredstva planirana su za oblast socijalne zaštite, kojima se omogućava realizacija aktivnosti koje Opština Bar pionirski sprovodi već godinama, ali i uvođenje novih socijalnih servisa koje Bar svrstavaju u sami vrh uprava koje brinu o životu svakog građanina, od najmlađih do najstarijih. Tako su budžetom opredijeljena sredstva za ednokratne novčane pomoći, podršku Narodnoj kuhinji, OO Crvenog krsta Bar, Dnevnom centru za boravak starijih osoba Caritasa Barske nadbiskupije, kao i za realizaciju lokalnih akcionih planova u oblasti socijalne inkluzije, zaštite Roma i Egipćana i lica sa invaliditetom.

Prema njihovim riječima, kroz LAP socijalne i dječje zaštite i unapređenja socijalne inkluzije, za koji je planirano 700.000 eura, obuhvaćene su mjere poput naknada za novorođenu djecu, subvencija za učeničku populaciju, besplatnog prevoza za učenike i penzionere, medicinski potpomognute oplodnje, besplatnih prenatalnih testova, podrške penzionerima za kupovinu ljekova, subvencija za produženi boravak i socijalno stanovanje, piše CdM.

Sada već tradicionalno, pojašnjavaju, Budžetom Opštine Bar su obezbijeđena i sredstva za podršku nevladinim organizacijama u iznosu od 239.000 eura, sportskim kolektivima u iznosu 1.930.000 eura, kulturnim manifestacijama 410.000 eura, kao i za obrazovanje kroz stipendije najuspješnijim studentima u iznosu od 300.000 eura, uz kontinuirana ulaganja u nagrađivanje najboljih učenika i unapređenje školske infrastrukture.

“Na sjednici Skupštine usvojeni su i amandmani koji dodatno jačaju socijalnu dimenziju budžeta, unapređuju položaj zaposlenih i odgovaraju na potrebe različitih društvenih grupa. Usvojen je Zaključak kojim se ide u pravcu izmjene i dopune Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika, u cilju povećanja dodatka na zaradu na 30% kako bi se poboljšala finansijska situacija zaposlenih u Opštini Bar”, piše dalje u saopštenju.

Takođe, kako su kazali, usvojen je amandman kojim se obezbjeđuju subvencije za boravak i ishranu djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, čime se potvrđuje opredijeljenost Opštine Bar da sistemski podržava naše najmlađe kao najvrijedniji potencijal.

“Usvojeni su i amandmani kojima je predviđen besplatan prevoz za osobe sa smanjenom izdržljivošću pri kretanju, kao i amandman koji se odnosi na obezbjeđivanje jednokratne novčane pomoći za djecu sa smetnjama u razvoju, čime se dodatno osnažuje socijalna zaštita najosjetljivijih kategorija stanovništva”, istakli su.

U okviru razvojnih i infrastrukturnih inicijativa, dodaju iz opštine, Skupština je usvojila i amandman kojim se predviđa planiranje izgradnje montažne sportske hale u Baru, kao i amandman kojim se obezbjeđuju sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju spomenika Petru II Petroviću-Njegošu, čime se doprinosi razvoju sportske infrastrukture i očuvanju kulturno-istorijskog identiteta grada, prenosi CdM.

“Usvajanjem Budžeta za 2026. godinu, uz prihvaćene amandmane, Opština Bar potvrđuje da vodi odgovornu, finansijski stabilnu i razvojno orijentisanu politiku, uz snažnu socijalnu komponentu. Izdvajanje za obrazovanje, kulturu i sport, uz istovremenu snažnu podršku preduzetništvu, agrobudžetu i razvoju zanatstva jasno pokazuju da se budžet planira sa vizijom cjelokupnog društvenog razvoja. Ulaganjem u znanje, kreativnost i zdrave stilove života, ali i u domaću proizvodnju, preduzeća, poljoprivredu i tradicionalne zanate, stvaraju se uslovi za nova radna mjesta, ekonomsku stabilnost i očuvanje lokalne ekonomije. Ovim opština Bar potvrđuje svoju politiku, a to je održivi razvoj i dugoročna korist građana”, zaključili su.