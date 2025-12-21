Otvaranje finansijskih ponuda trebalo je da bude obavljeno 20. decembra, ali javnost i dalje nema nikakvu zvaničnu informaciju o tome da li je postupak realizovan, kakvi su rezultati i u kojoj fazi je evaluacija.

Izvor: monteput

Proces izbora izvođača za drugu dionicu autoputa Mateševo–Andrijevica ušao je u završnu, ali i najosjetljiviju fazu. Pred Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i državnom kompanijom Monteput nalazi se test odlučnosti, ozbiljnosti i političke zrelosti – test koji, zasad, nije prošao sa prelaznom ocjenom.

Otvaranje finansijskih ponuda trebalo je da bude obavljeno 20. decembra, ali javnost i dalje nema nikakvu zvaničnu informaciju o tome da li je postupak realizovan, kakvi su rezultati i u kojoj fazi je evaluacija. Takva tišina u projektu finansiranom i evropskim kreditima i bespovratnim sredstvima ne predstavlja samo lošu praksu – ona šalje poruku institucionalne neodlučnosti.

Četiri ozbiljne ponude, ali oklijevanje traje

Tender je privukao četiri ozbiljne ponude: kinesku kompaniju China Communications Construction Company (CCCC), dva kineska konzorcijuma (Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation – Shandong Luqiao Group i PowerChina-Stecol), kao i azerbejdžansko-turski konzorcijum Cengiz-Azvirt. Konkurencija je prisutna, izbor je realan, a izgovori za odlaganje sve tanji.

Suština problema, međutim, nije tehnička, već politička. EBRD očigledno oklijeva zbog zabrinutosti da bi posao mogao pripasti kineskim kompanijama, posebno CCCC-u, koji se nalazi pod američkim sankcijama. Oprez je razumljiv – ali samo do određene granice. Razumljiv je kada traje sedmicama, ne mjesecima institucionalne paralize.

Evropski novac traži evropsku efikasnost

Podsjetimo, projekat se finansira po modelu „blending": 200 miliona eura kredita EBRD-a, 100 miliona eura IPA grantova, potencijalnih dodatnih 50 miliona bespovratnih sredstava, te učešće nacionalnog kapitalnog budžeta. Zbog toga standardi EBRD-a i Evropske komisije moraju biti visoki – ali i primijenjeni na vrijeme.

Visoki standardi ne znače beskonačne procedure. Naprotiv, oni podrazumijevaju jasne rokove, transparentne odluke i institucionalnu hrabrost da se presiječe kada su sve činjenice poznate. A činjenice su na stolu još od aprila prošle godine.

Vrijeme je od ključne važnosti

EBRD i Monteput moraju hitno izaći pred javnost: reći da li su finansijske ponude otvorene, u kojoj je fazi evaluacija i kada će biti donijeta konačna odluka. Svako dalje odlaganje predstavlja neodgovorno odugovlačenje koje Crna Gora više ne može da priušti.