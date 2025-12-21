Novi cjenovnik predviđa i različite cijene za poslovne i javne objekte.

Izvor: Čistoća Podgorica

Ukoliko Skupština Glavnog grada 23. decembra usvoji novi cjenovnik Čistoće, građani će ubuduće plaćati 7,5 centi po kvadratu za sakupljanje i odvoz otpada, što je gotovo duplo više u odnosu na dosadašnjih 4,5 centi.

Prema obrazloženju odluke, cijena je formirana metodom koja kombinuje fiksni i varijabilni dio, a uzeta su u obzir i pravila iz Uredbe o elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga, kao i odredbe Zakona o komunalnim djelatnostima.

Novi cjenovnik predviđa i različite cijene za poslovne i javne objekte. Tako će zanatski i proizvodni objekti plaćati od 22 do 75 centi po kvadratu, dok će pokretne tezge i privremeni objekti plaćati između 71 i 73 centa. Javne ustanove poput bolnica, domova zdravlja, vrtića i škola plaćaće između 13 i 34 centa, dok će organi državne i lokalne uprave te pravne institucije plaćati od 19 do 39 centi po kvadratu. Za turističke i ugostiteljske objekte cijene su predviđene od 37 do 75 centi, dok će objekti poput plaža, pristaništa i aerodroma plaćati najviše – 75 centi po kvadratu.

Cjenovnik obuhvata i specifične kategorije kao što su mediji, banke, pošta, parking prostori, trgovine, benzinske stanice i objekti igara na sreću, s cijenama prilagođenim vrsti i površini objekta.