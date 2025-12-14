Iz Ministarstva podsjećaju da je tadašnji menadžment predlagao uzimanje novog kredita za kupovinu novih brodova, iako prethodni kredit kod Exim banke, uzet za nabavku prva dva broda, nikada nije u potpunosti vraćen.

Izvor: Ministarstvo pomorstva

Ministarstvo pomorstva reagovalo je na medijske navode bivšeg menadžmenta Crnogorske plovidbe, ocjenjujući da su tvrdnje o poslovanju te kompanije netačne i da predstavljaju pokušaj obmane javnosti. Kako navode iz Ministarstva, biznis plan koji bivši menadžment ističe kao rješenje jasno pokazuje nedostatak znanja i odgovornosti u upravljanju državnom kompanijom.

Iz Ministarstva podsjećaju da je tadašnji menadžment predlagao uzimanje novog kredita za kupovinu novih brodova, iako prethodni kredit kod Exim banke, uzet za nabavku prva dva broda, nikada nije u potpunosti vraćen. Veći dio tog duga izmirila je država Crna Gora kao garant, zbog čega Crnogorska plovidba trenutno duguje državi oko 37 miliona eura.

Ocjenjujući tvrdnje da je kompanija mogla dobiti nove kredite bez državnih garancija, iz Ministarstva poručuju da je riječ o svjesnoj manipulaciji. Kako navode, realna tržišna vrijednost brodova gotovo je duplo manja od ukupnih obaveza kompanije, zbog čega Crnogorska plovidba nije kreditno sposobna. To, kako ističu, potvrđuje i činjenica da komercijalna banka nije odobrila ni produženje postojećeg overdraft kredita u iznosu od oko 400.000 eura.

Ministarstvo navodi da su predlozi bivšeg menadžmenta bili zasnovani na paušalnim pretpostavkama, bez ikakvih validnih bankarskih potvrda ili operativnog plana finansiranja, što biznis plan čini neizvodljivim. Takođe odbacuju tvrdnje da je dokument u Ministarstvu prvobitno pozitivno ocijenjen, naglašavajući da se ozbiljne analize ne donose u trenutku prijema dokumentacije, već nakon detaljne provjere.

U reagovanju se ističe i da pomenuti biznis plan nije bio rezultat inicijative tadašnjeg odbora direktora, već insistiranja Ministarstva pomorstva da se ponudi održivo rješenje za nastavak poslovanja kompanije, što se, kako navode, nije dogodilo. Umjesto toga, tadašnje rukovodstvo je, prema ocjeni Ministarstva, preferiralo održavanje statusa quo uz dugovanja od gotovo 40 miliona eura.

Ministarstvo podsjeća i na niz ozbiljnih problema iz tog perioda, uključujući nezakonito ukrcavanje posade iz država sa kojima Crna Gora nema potpisane sporazume, kao i odgovornost za tehničku neispravnost brodova. Posebno se ističe slučaj broda „Kotor“, koji je u kratkom periodu tri puta zadržavan u svjetskim lukama, uz troškove od oko 2,4 miliona eura. Kao krajnju mjeru, Vlada je donijela odluku o prodaji brodova radi kontrole štete i očuvanja dijela državne imovine.

Iz Ministarstva navode da je protiv odgovornih lica u Crnogorskoj plovidbi podnijeta i krivična prijava, te da očekuju reakciju nadležnih institucija.

Iako ističu značaj pomorske tradicije Boke i pomorstva za Crnu Goru, iz Ministarstva poručuju da manipulacije ne mogu biti osnov za oporavak sektora. Ministarstvo pomorstva, kako zaključuju, ostaje posvećeno reformi i razvoju pomorstva na zdravim i održivim osnovama.