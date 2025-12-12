Procijenjena vrijednost izrade idejnog projekta iznosi 1,7 miliona eura bez PDV-a, a rok za završetak radova je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

Izvor: monteput

Državno preduzeće „Monteput” raspisalo je tender za izradu idejnog projekta brze saobraćajnice koja će povezati obilaznicu Budve i autoput Bar–Boljare, na dionici od Markovića do Ljubotinja.

Dionica je duga 16 kilometara i čini dio brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja, a ovaj koridor je predviđen Prostornim planom Crne Gore do 2040. godine.

Procijenjena vrijednost izrade idejnog projekta iznosi 1,7 miliona eura bez PDV-a, a rok za završetak radova je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Idejnim projektom definisaće se tehnička razrada osnovne koncepcije i trase, zasnovana na prethodno urađenim idejnim rješenjima.

U saopštenju „Monteputa” navodi se da raspisivanje tendera predstavlja nastavak aktivnosti na realizaciji ključnih saobraćajnih projekata, s ciljem unapređenja putne mreže i stvaranja uslova za dalji ekonomski razvoj Crne Gore.