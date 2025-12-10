Skupštinski odbor za ekonomiju, finansije i budžet usvojio je finansijski plan rada Regulatorne agencije za energetiku za narednu godinu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Najavljeno povećanje struje od dva odsto za 2026. biće ukalkulisano u cijenu, saopštio je na sjednici Odbora izvršni direktor agencije Igor Telebak, navodi se u prilogu Radija Crne Gore.

Pored planiranih aktivnosti i finansija za narednu godinu Regulatorne agencije za energetiku, poslanike Zdenku Popović i Mihajla Anđušića je interesovalo i najavljeno povećanje cijena komunalnih usluga vode i struje.

“Kada su u pitanju komunalna preduzeća kako vršite formiranje cijena? Da li ste vi ti koji odlučujete o tome kolika će biti cijena vode i odnosno komunalnih djelatnosti?”, upitala je Zdenka Popović, javlja CdM.

“Šta je ono što ste vi naložili i koliko će zbog toga cijena električne energije biti poskupljena u narednoj godini? Ostaje da vidimo šta će uraditi elektroprivreda, hoće li i ona neke dio uvećati pa će građani plaćati više od tog, euro ili dva ili tri”, pitao je Mihailo Anđušić

Što se tiče najavljenog povećanja cijena struje od dva odsto u narednoj godini, izvršni direktor Regulatorne agencije Igor Telebak kaže:

“Zakonom o energetici je propisano da je to godina u kojoj će se primjenjivati privremene cijene na nivou onih cijena koje su iz 2025. godine. Ono što je razlika između 2026. i 2025. to jeste ovih dva odsto, jer u 2026. godini nema korekcija, toga dolazi do blagog rasta cijena električne energije. U 2026. godini, po Zakonu o energetici, Regulatorna agencija za energetiku će da utvrđuje nove cijene koje će se odnositi za naredni regulatorni period koji još nije određen”.

Kada je riječ o nadležnosti agencije, kako je kazao predsjednik Savjeta agencije Veljko Vasiljević, to je limit i korekcija cijena po kojoj se pružaju određene usluge.

“Mi ne utičemo na povećanje ovih cijena, a komunalne djelatnosti odvoza otpada nisu pod jurisdikcijom agencije. Znači, to nije regulisano za sad”, kazao je Vasiljević, prenosi CdM.

Vasiljević obrazložio da na cijene usluga utiču brojni faktori koje ukalkuliše preduzeće. Konkretno, cijenu struje primarno određuje proizvodnja iz sopstvenih izvora elektroprivrede ili uvoz.

“Električna energija nije elektroregulisana djelatnost, to je berzanska roba. Koliko će elektroprivreda uspjeti da proizvede struje i koliko će taj njihov proizvod da zadovolji crnogorsko tržište, od toga zavisi da li će se cijena struje povećavati”, rekao je Vasiljević.

Od rukovodstva Regulatorne agencije za energetiku čulo se i da će inicirati da se obračuni zarada u Agenciji izmijeste iz javnog sektora imajući u vidu specifičnosti i složenosti poslova.