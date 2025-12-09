Izgradnju gondole finansiraće Ministarstvo javnih radova.

U Nacrtu Programa uređenja prostora i Programa urbane sanacije za 2026. godinu dominantan je višegodišnji projekat, izgradnja gondole Breza-Željeznička stanica-Smrče-Ćirilovac-Kolašin 1450-Kolašin, Kolašin 1600, čija je procijenjena vrijednost 101 milion eura, javljaju Vijesti.

Početak realizacije tog projekta bio je predviđen i u Programu za ovu godinu, ali je tada bilo planirano da košta 60 miliona eura. Kako je ranije saopšteno, predviđena dužina trase biće oko 12 kilometara, sa najvišom tačkom žičare na skoro 1.900 metara nadmorske visine.

Izgradnju gondole finansiraće Ministarstvo javnih radova. Taj resor, zajedno sa Upravom za saobraćaj, zadužen je i za drugi krupni projekat, rekonstrukciju puta Kolašin - Jezerine, za koji će biti potrošeno oko 16 miliona eura.

Unapređenje vodosnabdijevanja, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i kanalizacione mreže u opštini Kolašin vrijedno je 12 miliona eura, kako piše u nacrtu plana, u toku je realizacija, a finansiraju ga Evropska investiciona banka, država i Opština, pišu Vijesti.

Prema nacrtu dokumenta nastavlja se i izgradnja glavne saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom u naselju Breza i izgradnja pješačko-biciklističke staze, ukupne vrijednosti 9,5 miliona eura. Novac se obezbjeđuje iz kapitalnog budžeta države, preko Ministarstva javnih radova.

Nastavljaju se i radovi na uređenju površina u okviru Sportske zone, koji koštaju 8,5 miliona eura, takođe većinom iz državnog kapitalnog budžeta.

Ponovo je u planu i sanacija deponije, zatvaranje i rekultivacija privremenog odlagališta komunalnog i neopasnog građevinskog otpada u Bakovićima, koja sada košta četiri miliona eura. Novac će biti obezbijeđen iz kapitalnog budžeta države.

Rješavanje problema “uskog grla” na donjem Pažanju predviđeno je da košta 2,5 miliona i, kako piše, za realizaciju će biti potrebno više godina. Preko Ministarstva javnih radova biće finansirana i rekonstrukcija puta Velje Duboko - Kapetanovo jezero, vrijedna dva miliona eura, prenose Vijesti.

Iz opštinskog budžeta predviđeno je da se za eksproprijaciju zemljišta za različite projekte potroši 800.000 eura, a za sanaciju gradskih ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva po prioritetima, za šta je alocirano 300.000. Toliko će koštati i izgradnja mosta na rijeci Pčinji u Lugovima. Za saobraćajnu signalizaciju Opština će potrošiti 250.000, a za sanaciju zgrada 150.000 eura.

Među projektima koji direktno utiču na komunalnu infrastrukturu ističu se izgradnja vodovoda Sjerogošte, koja se finansira iz budžeta i sredstava Ministarstva poljoprivrede, kao i izgradnja seoskih vodovoda i planinskih vodopoja.