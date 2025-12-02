Neophodno uređenje objekta od 2.000 kvadrata u MZ Gubavač

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

U sali Skupštine opštine Bijelo Polje juče je održana centralna javna rasprava o Programu uređenja prostora za narednu godinu, ali je ponovo pokazano slabo interesovanje građana za ovaj važan dokument.

Na raspravi se pojavio tek mali broj učesnika. Sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora Haris Šahman kazao je da se u narednom periodu planira izrada novih, odnosno izmjena i dopuna postojećih planskih dokumenata, polazeći od ravnomjerne urbanizacije i održivog prostornog razvoja, pri čemu prioritet imaju prostori koji nijesu planski razrađeni.

,,Program je osmišljen kao okvir aktivnosti koje treba da doprinesu unapređenju prostora. Precizne rokove za realizaciju predviđenih projekata nemoguće je utvrditi imajući u vidu duge rokove sprovođenja tenderskih postupaka i postupaka eksproprijacije, odnosno rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Takođe, realizacija projekata zavisiće i od dinamike izvođenja radova", naveo je Šahman, piše Dan.

Predstavnici Mjesne zajednice Gubavač iznijeli su više predloga, koje, kako su naveli, smatraju važnim za bolji život mještana.

,,Prije svega, potrebna su sredstva za adaptaciju postojećeg zdanja u čijem prizemlju je škola, a na spratu prostorije predviđene za kancelariju, ambulantu i omladinski dom. Objekat od oko 2.000 kvadrata je u lošem stanju, a samo prostor za ambulantu ima oko 300 kvadrata", kazao je Šućro Bučan, kako prenosi Dan.

On je dodao da je potrebno urediti i put od kilometar i po, od Gubavačkog groblja do Ušća, koji koristi više hiljada ljudi.

Šako Pućurinac iz Voljavca naveo je da je hitna sanacija puta od Gubavča do njihovog sela neophodna, kao i popravka mosta koji je napukao i ugrožava bezbjednost saobraćaja.

,,Imamo i problem sa vodosnabdijevanjem koji mora biti riješen. Dvije manje ulice nemaju adekvatnu rasvjetu, a potrebno je urediti i puteve prema Ašinovićima i Bijedićima", kazao je Pućurinac, javlja Dan.

Nedžad Hasanović je dodao da bi trebalo razmotriti i uređenje puta koji vodi prema Sjenici, preko Borišića.

,,Za izgradnju objekata od posebnog značaja planirano je 26,55 miliona eura. Sredstva će biti usmjerena na projekte kakav je uređenje Đalovića pećine, razvoj Bjelasice, rekonstrukciju magistralnih puteva M-2.1 i M-2, kao i glavne ulice u Lješnici. Planirana je i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Započinjemo izgradnju glavnog cjevovoda Ø 500 mm od izvorišta Bistrice do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci, i proširenje gradske vodovodne mreže planirane za naselje Zaton. Dužina ovog cjevovoda prema projektu iznosi 4.115 metara", rekao je Šahman.

On je dodao da će se, u cilju unapređenja uslova za sport, nastaviti radovi na izgradnji trening kampa u Lješnici. Planirana je i rekonstrukcija trotoara u centralnoj gradskoj zoni, izgradnja trotoara u Tomaševu, nastavak izgradnje trim staze na Obrovu i uređenje parkinga u ulici Nedeljka Merdovića.

Budžetom je predviđeno i asfaltiranje 13 kilometara opštinskih puteva, kao i investiciono održavanje nekategorisanih puteva, a prioriteti će se određivati u saradnji sa mjesnim zajednicama, piše Dan.