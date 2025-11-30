Vlada Crne Gore već je obezbijedila garancije za kredit od 30 miliona eura, čime je omogućen nastavak procesa nabavke nove generacije elektromotornih vozova.

Crna Gora ulazi u završnu fazu nabavke novih elektromotornih vozova, a proces tendera Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG), sprovedenog uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), već je donio prve konkretne rezultate, kako prenosi portal Dan.

Na međunarodnom tenderu završena je prva faza – otvaranje tehničkih ponuda. Prema nezvaničnim informacijama, jedini ponuđač je švajcarska kompanija „Štadler“, jedan od najuglednijih svjetskih proizvođača željezničkih vozila. To je potvrdila i NVO Vozom kroz Crnu Goru, koja je objavila da je „Štadler“ jedini učesnik u ovom postupku, kako prenosi portal Dan.

Vlada Crne Gore već je obezbijedila garancije za kredit od 30 miliona eura, čime je omogućen nastavak procesa nabavke nove generacije elektromotornih vozova. Ovaj korak trebalo bi značajno da unaprijedi kvalitet i pouzdanost željezničkog saobraćaja u zemlji, kako prenosi portal Dan.

Najizvjesniji kandidat je model FLIRT – voz koji je u regionu već dokazao svoju efikasnost, komfor i ekonomičnost. Riječ je o kompoziciji kapaciteta 244 sjedišta, a upravo takvi vozovi čine okosnicu modernih voznih parkova Srbije, Slovenije i više evropskih država. Slovenija trenutno posjeduje preko 50, a Srbija više od 40 FLIRT garnitura.

Kompanija „Štadler“ globalno je prepoznata po visokom kvalitetu svojih proizvoda, naprednoj tehnologiji, energetskoj efikasnosti i izuzetnom nivou bezbjednosti. Njihovi vozovi saobraćaju u više od 20 država i predstavljaju standard savremenih evropskih željeznica.

U narednoj fazi tendera slijedi otvaranje finansijske ponude, nakon čega bi ŽPCG i EBRD mogli donijeti zvaničnu odluku o izboru dobavljača. Ako proces bude uspješno završen, Crna Gora bi mogla dobiti potpuno nove FLIRT vozove, što bi predstavljalo ključni iskorak u modernizaciji domaće željezničke infrastrukture, kako prenosi portal Dan.

Željeznički prevoz Crne Gore posljednji put je kupio nove vozove prije oko petnaest godina, kada su nabavljene garniture španskog proizvođača CAF, koje su tada koštale 13,55 miliona eura, ali više nijesu u funkciji