Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odjeljenje za intenzivnu terapiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) biće rekonstruisano, saopštili su iz te zdravstvene ustanove, navodeći da je objavljen tender za izvođača radova procijenjene vrijednost od 762 hiljade EUR.

U saopštenju KCCG se navodi da je u pripremi i tender za nabavku opreme u vrijednosti od oko 1,3 miliona EUR.

„Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola predstavlja srce zdravstvenog sistema KCCG u zbrinjavanju i liječenju pacijenata ugroženog zdravstvenog stanja“, poručili su iz KCCG.

Oni su kazali da ih raduje činjenica da će, uz tu rekonstrukciju koja je posredstvom Ministarstva zdravlja obezbijeđena iz sredstava kapitalnog budžeta, nakon 50 godina, dobiti savremen prostor opremljen savremenom tehnologijom.

„Čime će se omogućiti poboljšanje uslova za efikasno liječenje pacijenata“, naveli su iz KCCG.

Kako su kazali iz te zdravstvene ustanove, pored skorog otvaranja nove čekaonice Urgentnog centra sa novom ambulantom, u postupku su tenderi za adaptaciju Centra za radiologiju, Centra za rani razvoj i adaptaciju objekta stare zgrade dermatovenerologije u koju će se smjestiti fizikalna terapija za djecu.

„Uspješnom koordinacijom Ministarstva zdravlja i Banke savjeta Evrope (CEB) omogućena su sredstva za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje nove klinike za hematologiju u kojoj će biti instaliran prvi PET skener u Crnoj Gori“, kazali su iz KCCG.

Prema njihovim riječima, nabavka skenera rezultat je uspješnih aktivnosti u obezbjeđivanju dijela bespovratnih sredstava od Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

„Angažovanjem Ministartva zdravlja u obezbjeđenju finansijskih sredstava, a na osnovu izrađene projektne dokumentacije, predložena je za narednu godinu, iz sredstava kapitalnog budžeta, rekonstrukcija Klinike za ortopediju sa operacionom salom“, rekli su iz KCCG.

Kako su dodali, adaptacije Centra za patologiju, ambulante za endoskopiju i Odjeljenja za prijem i otpust pacijenata, za koje je u pripremi projektna dokumentacija, dodatno će doprinijeti podizanju kvaliteta u pružanju medicinskih usluga KCCG.

„Unaprjeđenje medicinskog programa KCCG preduslov je dostupnog i kvalitetnog tretmana pacijenata“, zaključuje se u saopštenju.