Ministarstvo finansija (MF) uspješno je završilo emisiju državnih obveznica u ukupnom iznosu od 50 miliona EUR, namijenjenih građanima i preduzećima, saopštili su iz tog Vladinog resora.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Ministarstvo finansija (MF) uspješno je završilo emisiju državnih obveznica u ukupnom iznosu od 50 miliona EUR, namijenjenih građanima i preduzećima, saopštili su iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su objasnili da postignuti rezultat emisije od 49,87 miliona EUR, realizovane kroz dva kruga upisa, potvrđuje da su građani i privreda prepoznali potencijal tog novog finansijskog instrumenta.

„Zadovoljni smo odzivom, posebno imajući u vidu da je riječ o modelu emisije koji se prvi put sprovodi na domaćem tržištu“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su precizirali da je prvi krug, održan od 3. do 18. novembra, bio otvoren za punoljetne državljane Crne Gore i strane rezidente.

Građani su, kako je objašnjeno, imali mogućnost da ulože sredstva na period od dvije godine, uz godišnju kamatnu stopu od 3,75 odsto, a minimalni iznos upisa iznosio je 500 EUR.

„U tom krugu upisano je 22,18 miliona EUR, sa pojedinačnim ulaganjima od 500 EUR do dva miliona, što potvrđuje široku dostupnost i prepoznatu stabilnost instrumenta“, rekli su predstavnici Ministarstva.

Oni su saopštili da je drugi krug, namijenjen preduzećima registrovanim u Crnoj Gori, trajao je od 24. do 28. novembra.

„U tom periodu je upisano 27,69 miliona EUR, čime je potvrđeno da i poslovni sektor prepoznaje vrijednost ulaganja u finansijske instrumente države“, kazali su iz Ministarstva.

Emisija je, prema riječima predstavnika tog resora, uspješno ostvarila cilj i pokazala da tržište državnih obveznica u Crnoj Gori ima prostor za rast i razvoj.

„Jasno je da, kada se uvodi novi finansijski instrument, građani u početku pristupaju sa oprezom, što je prirodan i očekivan proces. Upravo iz tog razloga, Ministarstvo finansija smatra ostvareni rezultat podsticajnim i značajnim, te potvrdom da postoji spremnost da se podrže odgovorne i predvidive fiskalne politike“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo finansija će, kako su najavili njegovi predstavnici, nastaviti da radi na unapređenju finansijske pismenosti, modernizaciji procedura i razvoju instrumenata koji doprinose stabilnosti, transparentnosti i boljoj dostupnosti finansijskih proizvoda građanima i privredi.

„Zadovoljstvo postignutim odzivom dodatni je motiv za nastavak posvećenog rada u interesu održivog ekonomskog razvoja Crne Gore“, poručili su iz tog resora i zahvalili se građanima, preduzećima i partnerima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji emisije državnih obveznica.