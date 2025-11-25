Prema podacima Agencija za investicije u okviru projekta ekonomskog državljanstva podnijeto 1.113 aplikacija za crnogorsko državljanstvo, od kojih je 239 odbijeno

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Od 1.113 aplikacija za dobijanje crnogorskog pasoša u okviru projekta ekonomskog državljanstva, 866 zahtjeva je prihvaćeno, dok je 239 odbijeno.

Ovo su podaci Agencije za investicije koji su dostavljeni Vladi sa presjekom na kraj oktobra, obaveza Agencije je da mjesečno izvještava izvršnu vlast o statusu ovog projekta.

Vlada je 22. novembra 2018. godine, donijela Odluku o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

“Do 31. oktobra 2025. godine, za ukupno 8 zahtjeva Agencija je shodno proceduri propisanoj izvjestila predsjednika Vlade Crne Gore da su ispunjeni kriterijumi propisani članom 10 i 13 Odluke, te se predmetni zahtjevi trenutno nalaze u proceduri odlučivanja od strane ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. Za 866 zahtjeva su od strane Ministarstva unutrašnjih poslova donijeta rješenje o prijemu u crnogorsko državljanstvo i uručeni pasoši, dok kod revizora nema podnesenih zahtjeva za mišljenje. Na posmatrani datum ukupan broj odbijenih zahtjeva usljed negativnog mišljenja agenta za ocjenu međunarodne podobnosti, kao i neispunjenosti kriterijuma propisanih Odlukom, iznosi 239”, navodi se u informaciji koju je pripremila Agencija.

Prema podacima Agencije na poseban račun za ulaganja u manje razvijena područja i iznos koji se nalazi na ESCROW računima po zahtjevu Ministarstva finansija iz januara 2023. godine, taj novac je 13. januara 2023. godine, prenijet na Centralni račun državnog trezora, u iznosu od 32.999.849,80 eura.

“Ministarstvo finansija je shodno zahtjevu Agencije za investicije Crne Gore od 2. aprila 2024. godine, otvorilo namjenski račun na koji će se uplaćivati prihodi namijenjeni za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave. Nakon što je nezavisni revizor angažovan za kontrolu uplata dostavio izvještaje, kojima se potvrđuje da je izvršen prenos sredstava namijenjenih za donaciju (100.000,00 eura po aplikaciji), sa ESCROW računa aplikanata na račun koji Agencija za investicije Crne Gore ima registrovan kod CKB banke, Agencija je prenijela sredstava uplaćena od strane aplikanata sljedećom dinamikom - 21.06.2024. godine, u iznosu od 6.700.000,00 eura (za 67 aplikacija); 25.07.2024. godine, u iznosu od 7.500.000,00 eura (za 75 aplikacija), 30.08.2024. godine, u iznosu od 1.900.000,00 eura (za 19 aplikacija), 27.09.2024. godine, u iznosu od 2.500.000,00 eura (za 25 aplikacija) i 24.12.2024. godine, u iznosu od 799.251,00 eura (navedeni iznos odnosi se na osam aplikacija, međutim, isti je umanjen za ukupan iznos provizija banke obračunatih tokom 2024. godine) i 20.05.2025. godine, u iznosu od 900.000,00 eura (za devet aplikacija)”, podaci su Agencije.

Ukupan iznos novca uplaćen investitorima u svrhu ulaganja u projekte sa Liste razvojnih projekata u oblasti turizma od početka realizacije programa do dana 31. oktobra 2025. godine iznosi 250.522.956,09 eura, dok se prema evidenciji Agencije za investicije na ESCROW računima aplikanata na navedeni datum, nalazi iznos od 2.785.000,00 eura, što su sredstva koja su deponovali aplikanti čije su aplikacije u fazi razmatranja kod nadležnih organa.

Prema podacima sa Centralnog računa državnog trezora, po osnovu administrativnih taksi od početka realizacije Programa do kraja oktobra uplaćeno je 43.575.344,62 eura, Fondu za inovacije je preneseno zaključno sa krajem oktobra 31,2 miliona, dok je na ESCROW računima u tu svrhu, za navedeni period, evidentiran iznos položenih sredstava od 600.000,00 eura, što su sredstva koja su deponovali aplikanti čije su aplikacije u fazi razmatranja kod nadležnih organa.

Ovaj program je ukinut 31. decembra 2022. godine, a predviđao je dodjelu ukupno 2.000 pasoša.