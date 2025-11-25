Razriješeni su Marija Huter, dipl. ekonomistkinja, Vladimir Lekić, BSc menadžera u turizmu, Tijana Đurašević, master poslovnih nauka.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Vlada je 23. novembra na telefonskoj sjednici donijela rješenja o razrješenju članova Odbora direktora HTP “Miločer” d.o.o. Budva i imenovanju novih članova.

U obrazloženju se navodi da je na osnovu Zakona o privrednim društvima propisano da mandat članova Odbora direktora prestaje kada jedan od članova podnese ostavku, piše CdM.

“Imajući u vidu da je Tijana Šljukić (u momentu imenovanja Tijana Đurašević) predsjednica Odbora direktora HTP „Miločer“ d. o. o. Budva, u skladu sa članom 28 Statuta Društva, podnijela Vladi Crne Gore odnosno Ministarstvu turizma neopozivu ostavku na mjesto predsjednice Odbora direktora, to su se stekli uslovi da se aktuelni sastav Odbora direktora razriješi”, navodi se, između ostalog, u obrazloženju.

Razriješeni su Marija Huter, dipl. ekonomistkinja, Vladimir Lekić, BSc menadžera u turizmu, Tijana Đurašević, master poslovnih nauka.

Za članove Odbora direktora imenovani su Nikola Obradović, diplomirani menadžer, Predrag Vlahović, diplomirani profesor istorije i geografije, Danica Orlović, diplomirana turizmološkinja, prenosi CdM.