Prema dokumentu koji je izradio Via Project, trasa je podijeljena na dva segmenta: od Andrijevice do petlje Crnča i od Crnče do Boljara. Auto-put će prolaziti kroz opštine Andrijevica, Berane i Bijelo Polje, zahvatajući više od 15 katastarskih opština.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Izgradnja dionice auto-puta Andrijevica – Berane – Boljare, duge 49 kilometara, ulazi u novu fazu nakon što je Monteput podnio zahtjev Agenciji za zaštitu životne sredine za saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 880 miliona eura, prenosi Investitor.me.

Planirano je 10 tunela i 25 mostova, a dionica je koncipirana kroz dvije projektne varijante koje se djelimično preklapaju. Trasa se kreće iznad Vinicke rijeke, Ljute i Bistrice, zatim prolazi iznad manastira Đurđevi Stupovi, kroz Donje Zaostro, Crvljevinu, Lukavicu i doline Crnče i Ivanjske rijeke, završavajući kod Boljara, gdje će se spojiti sa budućim auto-putem ka Srbiji.

Saobraćajnica uključuje tri petlje – Andrijevica 1, Andrijevica 2 i Berane – kao i petlju Crnča, te dva odmorišta sa benzinskim stanicama. Predviđene su četiri trake širine 3,5 metra, brzina do 120 km/h i dva mosta preko Lima.

Monteput je za ovu dionicu sproveo dvije tenderske procedure. Prva je poništena nakon žalbe, dok je druga rezultirala ugovorom početkom 2025. godine sa konzorcijumom CDS project, Via project i Geotin MNE, vrijedan 3,65 miliona eura bez PDV-a, sa rokom izrade idejnog projekta od 14 mjeseci.