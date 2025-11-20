Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u trećem kvartalu ove godine iznosila je 2.228 eura, saopšteno je iz Uprave za statistiku (Monstat).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prosječna cijena kvadrata stana u Podgorici je iznosila 2.153 eura, u primorskom regionu 2.458 eura, u sjevernom regionu 1.578 eura, dok u središnjem regionu nije zabilježena prodaja stanova u novogradnji.

“Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavisi od učešća stanova koji pripadaju kategoriji solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća”, saopštili iz Monstata.

Prema metodologiji istraživanja „Cijene stanova u novogradnji“, u obračun prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji u obzir se uzimaju samo stanovi koji su prvi put prodati na tržištu, odnosno za koje je prvi put zaključen kupoprodajni ugovor.

“Predmet posmatranja ovog istraživanja nijesu stanovi starog stambenog fonda, niti ostale vrste nepokretnosti: poslovni objekti, zemljište i drugo. Istraživanje ne predstavlja odraz ponude i potražnje novih stanova na tržištu, već cijene obračunate na osnovu zaključenih kupoprodajnih ugovora”, dodaju iz Monstata.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u trećem kvartalu 2025. godine iznosila je 2.228 eura, dok u kategoriji solidarna stambena izgradnja nije zabilježena prodaja stanova u novogradnji.