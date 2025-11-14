Kako je naglasion za narednu godinu je planirano manje izdataka za diskrecionu potrošnju, za ugovore o djelu, konsultantske usluge, potrošnju goriva – neproduktivnu potrošnju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar finansija Novica Vuković je istakao da će sljedeće sedmice predati Vladi nacrt budžeta za narednu godinu, koji je nešto niži u odnosu na ovogodišnji. Kako je naglasio gostujući u emisiji “Okvir”, nacrt budžeta je fiskalno i socijalno odgovoran i rastući, ali i restriktivan.

“Opredijelili smo se za niži iznos zbog fiskalne discipline i diskrecione potrošnje, a sa druge strane jačanje kapitalnog budžeta. Taj kapitalni budžet je u 2025. bio na nivou 280 miliona, a za 2026. je planiran na 300 miliona eura”, kazao je Vuković, prenosi RTCG.

Što se tiče smjernica iz Brisela da se povede računa o prihodima i da se ograniči broj zaposlenih u javnom sektoru i ograniče ta izdavanja, Vuković kaže da su jasne poruke svih kredibilnih partnera iz Evrope i da usklađuju planove u odnosu na to. Strategija upravljanja duga na srednji rok dao je jasne smjernice i to je rađeno sa MMF-om.

“Svi treba da imaju na umu da Crnu Goru treba da pripremimo za kredibilnu članicu EU, a to podrazumijeva određene infrastrukturne projekte. Ključno i pohvalno je da Crna Gora se drži zlatnog pravila – da od zaduženja servisira dugove iz prethodnog perioda i za infrastrukturne projekte. Mi sve vrijeme imamo suficit tekuće potrošnje, a to govori da iz redovnih prihoda servisiramo sve obaveze koje dolaze. Deficit za 2025. je bio 3,5 odsto, a onaj koji je planiran za 2026. je 3,3 procenta”, objasnio je ministar.

Kako je naglasion za narednu godinu je planirano manje izdataka za diskrecionu potrošnju, za ugovore o djelu, konsultantske usluge, potrošnju goriva – neproduktivnu potrošnju.

Vuković je iznio da prihodi budžeta za deset mjeseci ove godine su na 2 milijarde i 344 miliona, ili 26 miliona eura više u odnosu na isti period prošle godine i svi prihodi imaju rastući trend. Tekući suficit je na nivou 100 miliona, a planirani deficit je bio na 3,5 i biće ispoštovan do kraja godine.

Što se tiče kapitalnih projekata lista postoji i oni koji su preko 400 miliona eura tiču se uglavnom razvoja saobraćajnica, auto-putevi, brze ceste… i to su višegodišnji projekti.

“U planu je i osnivanje data centra i podizanje na najveći nivo bezbjednost podataka što je obavezujuće ako želimo u EU 2028”, naglašava ministar.

Vuković ističe da su planirana zaduženja za 2026. bila 600 miliona, a za 2027. milijardu i 200 miliona, ali ona će morati biti veća, jer se situacija na tržištu mijenja, kamate rastu i bitno je promptno djelovanje, od refinasiranja duga do toga da se iskoriste povoljna kretanja na tržištu.

Što se tiče optužbi BIRN-a da je završio fakultet u Srbiji koji nije bio akreditovan, Vuković ističe da je to bila antikampanja i pokušaj da se uruši njegov ugled, a na kraju dokumenta su dokazala da nije bilo osnova za optužbe.

“Mene zanima ko je nalogodavac. Infiormacije su došle do mene i prije te, da je tako nazovem aferice, što znači da je moj rad i da sam ja ocijenjen kao neposlušan. Meni i mojoj porodici nije moglo ništa da se nađe, pa je trebalo izmisliti aferu kako bi se urušilo moje ime, ali i napravio atak na premijera Milojka Spajića čiju apsolutnu podršku imam. Da li je to urađeno iz finansijskih pobuda ili drugih ne znam, tek imamo priču koja nije zaživjela, a koju ću ja morati da sprovedem do kraja”, poručuo je Vuković.

Kaže da nije od BIRN-a očekivao izvinjenje, jer ne može se očekivati izvinjenje od nekoga ko plasira laž, ali bio je iznenađen da su ostali mediji to prenijeli integralno, a da nijesu provjerili informaciju.