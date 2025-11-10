Opština Mojkovac raspisala je tender, vrijedan oko 150.000 eura, uključujući PDV, za izradu glavnog projekta rekonstrukcije gradske pijace.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Bitne karakteristike projekta treba da budu, kako je objašnjeno, definisane projektnim zadatkom, urbanističko-tehničkim uslovima (UTU), idejnim rješenjem (ID) i odlukom o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa, koji čine sastavni dio predmetne tenderske dokumentacije, prenose Vijesti.

Projekat će realizovati Opština, a idejno rješenje izradila je firma “Mediteran Company” DOO iz Budve.

Prema ID-u, objekat će biti smješten na urbanističkoj parceli UP 69, u okviru DUP-a “Centar sa Gornjim Mojkovcem”. Ukupna površina parcele iznosi 1.284 kvadratna metra. Planirani objekat je spratnosti Po+P+1+Pk (podrum, prizemlje, prvi sprat i potkrovlje), sa ukupnom bruto površinom od oko 2.156 kvadratnih metara.

Planirani objekat treba da bude podijeljen na više nivoa, sa savremenim sadržajima koji odgovaraju potrebama građana.

U podrumu će se nalaziti garaža sa 20 parking mjesta, od čega su četiri namijenjena osobama sa invaliditetom. Do garaže će se moći doći rampama iz zapadne i istočne ulice, a iz nje će se liftom i stepenicama direktno pristupati ostalim djelovima zgrade. U ovom nivou biće smještene i tehničke prostorije, kao i toaleti i prostor za nadzor i grijanje.

Prizemlje objekta činiće dva glavna dijela, market i zatvorenu pijacu. U sklopu pijace biće uređeni posebni prostori za prodaju voća, povrća, mesa i mliječnih proizvoda, sa savremenim rashladnim uređajima. Korisnici će moći da uđu sa zapadne i južne strane, dok će dobavljači koristiti posebne, servisne ulaze sa istoka.

Na prvom spratu biće smješteni poslovni prostori i prodavnice, raspoređene oko centralnog hola, sa lako dostupnim toaletima i liftom koji povezuje sve etaže. Na posljednjem spratu, u potkrovlju, planiran je restoran sa kuhinjom, kao i dodatni poslovni prostori. Restoran će pružati prijatan pogled na grad i okolna brda, čineći ovaj nivo posebno atraktivnim dijelom zgrade.

Krov je zamišljen u dva dijela, jedan blago nakošen ka sjeveru, a drugi u obliku dvovodnog krova koji se pruža u pravcu istok-zapad. Oba dijela biće prekrivena limom u tamnoj, antracit boji, “što će objektu dati moderan i elegantan izgled”.