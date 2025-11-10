Opština Mojkovac raspisala je tender, vrijedan oko 150.000 eura, uključujući PDV, za izradu glavnog projekta rekonstrukcije gradske pijace.
Bitne karakteristike projekta treba da budu, kako je objašnjeno, definisane projektnim zadatkom, urbanističko-tehničkim uslovima (UTU), idejnim rješenjem (ID) i odlukom o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa, koji čine sastavni dio predmetne tenderske dokumentacije, prenose Vijesti.
Projekat će realizovati Opština, a idejno rješenje izradila je firma “Mediteran Company” DOO iz Budve.
Prema ID-u, objekat će biti smješten na urbanističkoj parceli UP 69, u okviru DUP-a “Centar sa Gornjim Mojkovcem”. Ukupna površina parcele iznosi 1.284 kvadratna metra. Planirani objekat je spratnosti Po+P+1+Pk (podrum, prizemlje, prvi sprat i potkrovlje), sa ukupnom bruto površinom od oko 2.156 kvadratnih metara.
Planirani objekat treba da bude podijeljen na više nivoa, sa savremenim sadržajima koji odgovaraju potrebama građana.
U podrumu će se nalaziti garaža sa 20 parking mjesta, od čega su četiri namijenjena osobama sa invaliditetom. Do garaže će se moći doći rampama iz zapadne i istočne ulice, a iz nje će se liftom i stepenicama direktno pristupati ostalim djelovima zgrade. U ovom nivou biće smještene i tehničke prostorije, kao i toaleti i prostor za nadzor i grijanje.
Prizemlje objekta činiće dva glavna dijela, market i zatvorenu pijacu. U sklopu pijace biće uređeni posebni prostori za prodaju voća, povrća, mesa i mliječnih proizvoda, sa savremenim rashladnim uređajima. Korisnici će moći da uđu sa zapadne i južne strane, dok će dobavljači koristiti posebne, servisne ulaze sa istoka.
Na prvom spratu biće smješteni poslovni prostori i prodavnice, raspoređene oko centralnog hola, sa lako dostupnim toaletima i liftom koji povezuje sve etaže. Na posljednjem spratu, u potkrovlju, planiran je restoran sa kuhinjom, kao i dodatni poslovni prostori. Restoran će pružati prijatan pogled na grad i okolna brda, čineći ovaj nivo posebno atraktivnim dijelom zgrade.
Krov je zamišljen u dva dijela, jedan blago nakošen ka sjeveru, a drugi u obliku dvovodnog krova koji se pruža u pravcu istok-zapad. Oba dijela biće prekrivena limom u tamnoj, antracit boji, “što će objektu dati moderan i elegantan izgled”.