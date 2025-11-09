Tako će nacrtom Uprava za inspekcijske poslove dobiti pauk vozilo vrijednosti 200.000 eura.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nacrtom budžeta Glavnog grada za 2026. godinu, predviđeni izdaci za opremu planirani su u iznosu od 10.005.000,00€ i učestvuju sa 6,23% u ukupnim izdacima, odnosno čine 11,13 odsto kapitalnog budžeta, piše Gradski portal.

Tako će nacrtom Uprava za inspekcijske poslove dobiti pauk vozilo vrijednosti 200.000 eura.

Za Službu zaštite i spašavanja, u cilju poboljšanja tehničkih kapaciteta, nacrtom budžeta predloženo je 800.000 eura za autoplatformu, 500.000 eura za vatrogasno vozilo, kao i 350.000 eura za kombi za tehničke intervencije.

Za putnička vozila za potrošačke jedinice Glavnog grada namjerava da izdvoji 265.000 eura.

Sredstva za nova vozila različitih namjena dobiće i Vodovod i kanalizacija doo (Kamion za upravljanje otpadom i Autocistijerna za vodu) u iznosu od 280.000 eura, Čistoća doo 500.000 eura, Zelenilo doo (mini damper i dizalica za održavanje zelenih površina) 206.400 eura, Pogrebne usluge doo (vozilo za pranje staza i kombi za prevoz pokojnika) 211.000 eura, Agencija za stanovanje doo (kamioni) 60.000 eura, Komunalne usluge doo (specijalno vozilo grajfer) 200.000 eura, Putevi doo (Bager gusjeničar i vozila za Gradski saobraćaj) 547.000 eura, Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada doo 50.000 eura, kao i Parking servis doo (Električno vozilo „Oko sokolovo“) 40.000 eura.

Kako se navodi u nacrtu, gradska preduzeća će dobiti sredstva za dodatno opremanje.

Nacrtom budžeta sredstva za dodatnu opremu će dobiti Deponija doo (mašina za tretman komunalnog otpada, mašina za pretovar i utovar) 450.000 eura, Vodovod i kanalizaciju doo 443.500 eura, Parking servis doo (smart parking sistemi, električni punjači, platomati za elektronsko plaćanje) 280.000 eura, Putevi doo (postrojenje za preradu kamena i građevinska mašina za krpljenje udarnih rupa) 802.000 eura, Čistoća doo (korpe za odlaganje sitnog otpada i posude za odlaganje otpada) 210.000 eura, Zelenilo doo 70.000 eura, Pogrebne usluge doo (rashladna komora, mobilni rashladni uređaji za sanduke, mobilijar) 60.000 eura.

Komunalne usluge doo (dekorativna, urbana i ambijentalna rasvjeta) će dobiti 200.000 eura, Tržnice i pijace doo (Nabavka polica i opreme za objekte koji pripadaju društvu) 95.000 eura, Agenciju za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada doo 25.500 eura, Sportski objekti (oprema za SC Morača, oprema za gradske bazene, oprema za Gradski stadion) 339.600 eura, Sekretarijat za saobraćaj (oprema za digitalizaciju autobuskih stajališta, oprema za bike sharing i ostala oprema) 950.000 eura, KIC „Budo Tomović“ (oprema za ton i rasvjetu u velikoj sali, nabavka muzičkih instrumenta i ostala oprema) 286.000 eura.

Kako su kazali, Služba za informacioni sistem (projekti u okviru smart city koncepta data centar infrastruktura i ostala oprema) će dobiti 127.000 eura, Služba za zajedničke poslove (VRV sistem u zgradi Stari vodovod i Industrijaimport, PP sistemi, agregati, električne punionice i ostala oprema) 479.000 eura, dok će Sekretarijat za kulturu (bina, ozvučenje, rasvjeta i ostala oprema) dobiti 150.000 eura, prenosi CdM.

Za računarsku opremu za potrošačke jedinice če biti izdvojeno 216.500 eura, dok će za kancelarijski namještaj za potrošačke jedinice biti izdvojeno 176.500 eura.

Za ostalu opremu za potrošačke jedinice Glavnog grada, nacrtom je predviđeno izdvajanje u iznosu od 435.000 eura.