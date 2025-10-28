Od početka primjene prvog zakona iz 2018. godine, u Crnoj Gori je evidentirano 62.495 bespravnih objekata, dok je do kraja juna 2025. godine legalizovano svega 3.589.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema podacima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine iz juna ove godine, Glavni grad Podgorica ima najviše predatih zahtjeva za legalizaciju i to 14.185, zatim slijede Opštine: Bar – 10.384, Herceg Novi – 5.520, Budva – 5.302 i Ulcinj – 5.060, dok je najmanje zahtjeva podnijeto u opštinama: Šavnik – 54, Plužine – 66, Petnjica – 63 i Andrijevica – 105.

Od početka primjene prvog zakona iz 2018. godine, u Crnoj Gori je evidentirano 62.495 bespravnih objekata, dok je do kraja juna 2025. godine legalizovano svega 3.589.

Najveći broj legalizovanih objekata ima Podgorica – 670, dok Zeta bilježi samo jedan. Kada je riječ o prihodima od komunalnih naknada, od ukupno 12,2 miliona eura obračunatih komunalija, naplaćeno je 10,97 miliona eura. Najveće prihode ostvarila je Podgorica – 4,05 miliona eura, dok je najmanje naplaćeno u opštini Šavnik – svega 227 eura.

Ministarstvo na polugodišnjem nivou prikuplja podatke o legalizaciji bespravnih objekata od nadležnih organa lokalne uprave. Posljednji podaci su iz juna mjeseca tekuće godine, prije usvajanja Zakona o legalizaciji bespravnih objekata.

,,Naredni podaci biće na raspolaganju u januaru naredne godine, pa ćemo tek tada imati podatke koji se tiču postupka legalizacije nakon stupanja na snagu Zakona i to od 14. avgusta ove godine", kazali su Pobjedi iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Prema Zakonu, u najboljem slučaju, ukoliko je dostavljena sva dokumentacija propisana Zakonom, rok za donošenje rješenja o legalizaciji je 105 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Da li su se pojavili administrativni, tehnički ili pravni problemi još nije poznato.

,,Još nemamo te informacije od nadležnih organa lokalne uprave. Međutim, kako satelitski i aerofotogrametrijski snimak nije postavljen na Geoportal i kako očekujemo izmjene i dopune Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti koji se odnose na legalizaciju, proces legalizacije je usporen. Očekujemo da će proces nesmetano krenuti da se odvija tokom novembra", rekli su iz vladinog resora na čijem je čelu Slaven Radunović Pobjedi.

Rok za zatvaranje postupka legalizacije, kako su nam kazali, ne postoji.

,,Taj rok ne postoji. Postupci legalizacije su upravni postupci, tako da se pored rokova koji su dati u Zakonu o legalizaciji bespravnih objekata, primjenjuju i rokovi koji su propisani Zakonom o upravnom postupku", kazali su iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Podsjećamo da novi Zakon o legalizaciji bespravnih objekata, koji je stupio na snagu 14. avgusta, donosi niz izmjena u odnosu na prethodno rješenje iz 2018. godine, a glavni cilj mu je pojednostavljivanje procedura, socijalna pravednost i stvaranje povoljnijih uslova za građane koji žele da uvedu svoje objekte u zakonske tokove.

Prema novom zakonu, nadležnost za legalizaciju objekata do 500 kvadrata preuzimaju organi lokalne uprave, dok će Uprava za legalizaciju bespravnih objekata, biti nadležna za objekte veće površine, one u zaštićenim zonama, kao i za turističke rizorte i naselja sa četiri i pet zvjezdica. Vlada ima rok od 120 dana da osnuje Upravu.

Građani koji posjeduju nelegalne objekte dužni su da u roku od šest mjeseci podnesu zahtjeve za upis u Katastar nepokretnosti, dok su opštine obavezne da u istom roku uspostave evidenciju bespravnih objekata. Novi zakon uvodi i satelitske i aerofotogrametrijske snimke kao osnov za legalizaciju, umjesto ranijih orto-foto snimaka.

Legalizacija će biti moguća za sve objekte koji nijesu izgrađeni u zaštićenim zonama ili na parcelama predviđenim za infrastrukturne objekte od opšteg interesa, poput saobraćajnica, škola, bolnica ili vrtića.

Precizirane su i procedure – od formiranja komisije i pregleda objekta do otkupa uzurpiranog državnog zemljišta i načina utvrđivanja naknade za urbanu sanaciju. Posebno se ističe i uvođenje zabrane upisa u katastar objekata koji nijesu vidljivi na satelitskom snimku, što bi trebalo da spriječi dalju bespravnu gradnju.

Vlasnici nelegalnih objekata moraju u roku od šest mjeseci od stupanja zakona na snagu pokrenuti upis objekta u katastarsku evidenciju. Ukoliko to ne učine, inspektor zaštite prostora donosi rješenje o uklanjanju objekta.

Postupak legalizacije pokreće se podnošenjem zahtjeva uz koji se prilaže elaborat premjera izvedenog stanja, fotografije svih fasada i dokaz o zabilježbi objekta u katastarskoj evidenciji. Kod kolektivnih objekata, dovoljan je zahtjev makar jednog etažnog vlasnika, piše Pobjeda.

Za objekte koji su već u postupku legalizacije, građani neće morati ponovo da predaju dokumentaciju – opštine će po službenoj dužnosti obnoviti te predmete u skladu sa novim zakonom, ako je to povoljnije za podnosioca.